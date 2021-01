¿Qué esperar del futuro de las relaciones Colombia-Estados Unidos?

En Hora 20 un debate para analizar las horas previas a la posesión de Joe Biden en Washington; la tensión ante las alertas de seguridad y lo que le podría esperar a Colombia a partir del 20 de enero. También se analizó el futuro del ELN, ahora que se cumplen dos años del atentado a la Escuela General Santander; el reiterado pedido de extradición a Cuba de los jefes guerrilleros y de los intentos por buscar una salida negociada a ese conflicto.

Con Washington DC militarizado con 25 mil efectivos de la Guardia Nacional y un país dividido por las tensiones de los últimos días; los Estados Unidos se preparan para la posesión, en pocas horas de Joe Biden como presidente número 46, y de Kamala Harris como la primer mujer vicepresidenta negra y de origen asiático.

A pocas horas de que se dé la transición democrática, Estados Unidos está sumida en la máxima alerta en términos de amenaza a la seguridad. Reportes del FBI han indicado que se teme un ataque interno el día de la posesión, es decir, que algún efectivo de lo más de 25 mil que hoy rodean Washington, podría estar vinculado a un ataque. Esto sumado, a las alertas de los últimos días, que tienen origen en la toma al Capitolio por parte de manifestantes afines al presidente Trump el pasado 6 de enero.

Más allá de lo que pueda ocurrir durante la posesión y las decisiones que Biden tome horas después como presidente; en Colombia continúa la duda de cómo será la relación bilateral con los Estados Unidos, pues hasta el momento no se conoce algún tipo de llamada o comunicación entre el presidente electo Joe Biden y la Casa de Nariño; contrario a lo que sí ha ocurrido con AMLO en México; Sebastián Piñera en Chile y Alberto Fernández en Argentina. Aunque no se conocen motivos por la ausencia de la famosa llamada, Colombia de alguna manera jugó un papel importante en el voto en el estado de la Florida y el discurso adoptado por Trump del “castro chavismo”.

Esta situación y el futuro de las relaciones entre ambos países marcará la agenda de los próximos años; pues Estados Unidos es el principal aliado de Colombia en términos comerciales, de seguridad; lucha contra las drogas y agenda por la paz.

Lo que dicen los panelistas

Natalia Ángel, abogada constitucionalista y profesora universitaria, apuntó que con la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca, las relaciones entre Colombia y Estados Unidos pueden mejorar, pues sostiene que ve un espacio de trabajo positivo, principalmente por la cercanía del nuevo presidente con la región. “Hay que enviar un mensaje de que se trabaja con ambos partidos y que se puede impulsar una agenda interesante, quizás se puede cambiar el énfasis en los temas”, concluyó.

En cuanto al ELN, afirmó que el futuro de la guerrilla estará congelado, ya que afirma que Cuba no extraditaría a los cabecillas del ELN, pues se estaría rompiendo el protocolo firmado y que, por el lado del gobierno, parece que no se va a abrir un espacio al diálogo.

Para María Teresa Ronderos, periodista y directora del Centro Latinoamericano para la Investigación Periodística, Colombia tiene una gran oportunidad si el país mira las prioridades del gobierno de Biden y se adelanta una agenda que se relacione en los temas, como es el caso del ambiental; esto, afirma con el fin de reconstruir la relación tanto con el congreso como con el gobierno de los Estados Unidos.

En cuanto a la transición del poder, comentó que la situación no es fácil para Biden, ya que en el país hay masas que no confían en las instituciones y que tienen fuertes reclamos en la institucionalidad americana.

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, apuntó que la agenda entre los dos países debería estar concentrada en temas como la salida de Nicolás Maduro del poder en Venezuela, “yo quisiera que EE. UU. con el liderazgo en el orden mundial nos ayude a que esa narcodictadura cese”, así como un énfasis en la solución del narcotráfico, el terrorismo y una agenda sólida en temas comerciales.

Frente a la pregunta si es necesario un cambio en el mando de la embajada en Washington, el congresista aseguró que el embajador Santos ha hecho un gran trabajo en cooperación militar y comercial entre los dos países; pero que el cambio en la embajada es una decisión autónoma del presidente.

Samuel Hoyos, excongresista y presidente de Asomóvil, considera que afortunadamente las relaciones entre los dos países no dependen de partidos políticos ni de presidentes de turno, “es una relación entre Estados” y aseguró que, en medio de una relación de intereses estratégicos para las dos naciones, no importa si Biden llamó o no al presidente Iván Duque, pues las agendas y los objetivos ya están alineados en materia comercial, de lucha contra el narcotráfico y de medioambiente.

Sobre el futuro del ELN, señaló que las peticiones de extradición y ordenes judiciales para miembros del ELN se deben mantener hasta que no se comprometan a renunciar a esos crímenes; “el gobierno no puede tener ningún tipo de diálogo con estos criminales.”