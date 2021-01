Hemos planteado aplazar el retorno presencial a las clases: Fecode

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy, Nelson Alarcón presidente de Fecode, explicó en Caracol Radio la postura del sindicato sobre el retorno presencial de clases en el país.

Según manifestó, Fecode le planteó le planteó al gobierno nacional aplazar el retorno presencial a las clases. "Primero hay que prerparar la escuela con condiciones seguras para los estudiantes, profesores y padres de famiilia", puntualizó.

En cuanto a los riesgos del profesorado, Alarcón explicó que entre el 15 y 20% de los docentes colombianos tienen más de 60 años o presentan alguna cormobilidad.

Finalment, el representante de Fecode criticó que los dineros destinados para protocolos de bioseguridad en los colegios no se han implementado para que los niños y profesores puedan regresar a clases. "Prácticamente el 90% de las entidades territoriales no han podido ejecutar estos recursos para el 2021 y así contribuir al retorno de clases con las condiciones optimas [...] Realmente no se ha implementado ningún protocolo en las instituciones educativas del país".