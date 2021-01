"Si seguimos así, veremos gente morir en la calle por no poder atenderlos"

Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, habló en 10AM Hoy por Hoy sobre la situación que vive el país con respecto a la segunda ola del COVID-19 e hizo un llamado a la población para que se cuiden ante el panorama que estamos viviendo o si no, tendremos un panorama más tétrico.

“Si seguimos así, vamos a llegar a lo que no queríamos, que se nos muera la gente en la calle por no poder atenderla. Necesitamos colaboración de todos”, afirmó la doctora Triana.

Le puede interesar:

“Desafortunadamente esta segunda ola nos coincidió con la temporada de Navidad, ferias y final del fútbol colombiano. Recuerden que los síntomas no se ven inmediatamente contagiados si no a los 10 o 15 días”, agregó la presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

“Nos preocupa también lo que llamamos “la tercera ola”, que son los pacientes no enfermos por el Covid, si no por otras enfermedades. En este momento en el país todo lo que es atención no prioritaria está suspendido para poder dar abasto con el COVID, pero esto quiere decir que algunas enfermedades que no son urgentes se pueden volver urgentes como pasó en Europa”, comentó la especialista.

Por último, señaló que “los colombianos estamos casados de tener cuarentenas prolongadas, pero necesitamos ayuda de parte de todos, que entiendan la situación para disminuir el número de contagios”.