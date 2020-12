"Cuando la vi me arrodillé y le besé la mano": Carmenza Gómez sobre Chavela

Llega a Bogotá el musical Chavela, por siempre Vargas, que contará la historia de la cantante Chavela Vargas y como llegó a convertirse en un ícono de la música popular. Esta presentación se encontrará disponible desde el 21 de enero en el Movistar Arena.

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Carmenza Gómez, una de las actrices que interpretará a Chavela durante este musical, habló sobre esta gran obra y cómo fue el proceso de dar vida a la cantante.

“Es un recorrido por la vida de Chavela desde la infancia hasta su muerte, presentando sus momentos tristes, dramáticos, trágicos y felices, porque ella al final de su vida fue una mujer plena”, expresó.

Gómez, dio detalles de la grandiosa obra sobre la vida de Chavela, confesando que interpretará a la cantante adulta y, además, la actriz Adriana Bottina será la responsable de la parte vocal del musical. Sin embargo, afirmó que no buscan reemplazar a la cantante sino rendirle un homenaje.

De igual forma, la actriz mencionó su admiración por la fallecida cantante y contó una conmovedora anécdota de cuando la conoció:

“Chavela me ha acompañado toda mi vida, ella me fascino. Tuve la fortuna de verla en un concierto en Corferias y fue una presentación inolviable, además, me llevaron al camerino y tuve pude saludarla. Cuando la vi yo no sabía que hacer, me le arrodillé y le besé la mano. Ella me produce todo lo bueno de la vida como mujer y como interprete”, confesó.

CHAVELA por siempre VARGAS. Una producción 100% original Del actor mexicano Víctor Vázquez y Dirigida por Manuel José Álvarez. Este musical es un relato que recrea tres etapas de la vida de esta mujer que se ganó el respeto y la admiración de su público cantando en las cantinas hasta llegar a escenarios que la catapultaron como un ícono de la música popular.

El show contará con la participación de Carmenza Gómez, Adriana Bottina, Ana Sofía González, Diego León Hoyos y la participación especial de Julián Román. Además, estarán más de 20 músicos en vivo y 33 artistas en escena para disfrutar de los famosos boleros y las icónicas rancheras, con el sentimiento único de Chavela Vargas.

Esta obra transportará a la infancia, tiempos de juventud y vida adulta de Chavela, abarcando su amistad profunda con José Alfredo Jiménez, interpretado por Julián Román, y el papel trascendental que jugó Almodovar, Diego León Hoyos, en su carrera artística en la última etapa de su vida

Desde el viernes 11 de diciembre inició la venta para todos los medios de pago. Las boletas estan disponibles a través de www.tuboleta.com El Movistar Arena contará con un sistema de bioseguridad que brinda a los asistentes tranquilidad, confianza y salud. Entre los puntos más relevantes se encuentra el sistema de ventilación bioclimática.