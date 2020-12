El análisis de las frases de la semana

Viernes de popurrí en Hora 20 para analizar las frases de la semana; frases acompañadas de posturas políticas, de propuestas, rabia, olvido, economía y elecciones próximas en el país vecino. También un análisis de la llegada de Luis Gustavo Moreno al país.

En Hora 20 panelistas debatieron sobre la frase que dijo el ministro de Salud, Fernando Ruiz, en Caracol Radio sobre el fallo de un juez que obliga a pedir cuarentena de 14 días y prueba PCR negativa a los viajeros “Nosotros argumentamos que no podemos cumplir con el fallo. Por la política de salud pública y toda estrategia del manejo de la pandemia que tenemos, no era una razón razonable.”

Otra de las frases fue la de Diosdado Cabello en Venezuela sobre las elecciones legislativas del 6 de diciembre al decir “el que no vota, no come.” También se habló de la propuesta de 24 economistas de tener un salario temporal del 80 por ciento del salario mínimo, para la creación de 350 mil empleos.

“Yo soy de extremo centro, y me seguiré declarando de extremo centro, porque yo creo que aquí lo que necesitamos es mirar hacia delante…Estoy en el lugar ideal que es el puro centro", fue otra de las frases de análisis ante la postura del presidente Iván Duque.

Lo que dicen los panelistas

Felipe Baptiste, abogado, consultor, empresario, se refirió a la decisión del juez al exigir la prueba PCR negativa a viajeros, pues cree que los jueces no se la saben toda y que para este tipo de decisiones se requiere tiempo, “pero un juez no siempre debe dar órdenes de hacer una cosa y decir qué hacer cuando no siempre tiene herramientas técnicas.” También, señaló que es necesario preguntarse qué tan prudente es exigir una prueba negativa hoy a los viajeros.

Lariza Pizano, periodista, politóloga y analista, señaló que cuando el presidente Duque dice que es de centro, puede obedecer a un cambio de estrategia política por parte del gobierno y del presidente en particular. Además, dijo que recientes encuestas muestran que 75 % de la gente no tiene partido y que Duque estaría pensando en dónde pescar al votante mediano promedio. Por último, advirtió que el presidente ha tenido varias manifestaciones y posturas las cuales son consistentes con el proyecto político al que pertenece, el cual es abiertamente de derecha.

Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, dijo que la llegada de Luis Gustavo Moreno supone expectativas altas ante la idea de que llega con un principio de oportunidad a través del cual se puede conocer qué ocurrió en el cartel de la toga. Además, dijo que es una posibilidad para que esta Fiscalía demuestre y dé resultados concretos "con un caso que ya está avanzado en términos de logros en la lucha anticorrupción."

Andrés Forero, concejal de Bogotá por el Centro Democrático, apuntó que lamentablemente las expectativas sobre resultados de elecciones en Venezuela y que impliquen un cambio de timón son mínimas. Advirtió que se siente la consolidación de la "dictadura madurista”, y que hay cierta sensación de impotencia sobre lo ocurrido en este país. Por último, criticó que el gobierno anterior hubiera sido “laxo” sobre lo que estaba ocurriendo en Venezuela desde hace varios años y que desde el gobierno Duque la política cambió, pero que no hubo un respaldo suficiente por parte de otros países.