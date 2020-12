Imputaciones de la Contraloría por contingencia en Hidroituango

El jueves 3 de diciembre se conocerán los nombres de las personas implicadas en la responsabilidad fiscal por la contingencia de Hidroituango. En 2019 fueron llamados a versión libre 34 personas, entre ex gerentes, ex alcaldes y ex gobernadores, a algunos de ellos se les a archivar y a otros se les va a imputar por la desafortunada cadena de errores cometidas con el manejo de este proyecto.



