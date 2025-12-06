Alianza Verde inscribe oficialmente la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá. Foto: Caracol Radio.

En el recinto ferial de Corferias en Bogotá, el Partido Alianza Verde inscribió oficialmente la lista a la Cámara de Representante por Bogotá, este sábado 6 de diciembre.

El copresidente del partido Rodrigo Romero destacó el papel que han ejercido los verdes por la capital del país tanto en Cámara baja como en las alcaldías.

“El Partido Alianza Verde ha tenido alcaldes y alcaldesas dirigiendo la ciudad de Bogotá. Y obviamente siempre ha tenido unos representantes a la Cámara excelentes, propositivos, intuitivos, que han permitido que nuestro partido brille en el Congreso de la República”, indicó Romero.

Felicitó el trabajo que han hecho las tres representantes por Bogotá: Katherine Miranda , Catherine Juvinao y Olga Lucía Velásquez.

“Hoy quiero resaltar esos tres grandes baluartes que están en la Cámara de Representantes, que han brillado y que se han destacado durante tres años continuos como los mejores congresistas en la Cámara de todo el Congreso”.

Asimismo indicó que las personas que escogieran para la lista de 2026-2030 tienen todo el respaldo del partido ya que fueron escogidos en medio del diálogo y concertando.