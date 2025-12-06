Lionel Messi se coronó campeón de la MLS por primera vez con el Inter de Miami

Inter Miami con Lionel Messi levantando el trofeo de la MLS 2025 / Getty Images / Icon Sportswire

Dos años después de su aterrizaje en la MLS y de acumular decepciones, Lionel Messi le dio este sábado al Inter Miami su primera liga al ganar por 3-1 al Vancouver, en el que fue el adiós al fútbol profesional de los españoles Sergio Busquets y Jordi Alba.

Era una tarde soleada y calurosa en Fort Lauderdale, en el norte de Miami, ideal para la disputa de la MLS Cup. A la despedida de Busquets y Jordi Alba, se sumaba un nuevo duelo entre Messi y el alemán Thomas Müller, capitán de los canadienses.

El destino parecía haberse alineado para que esta vez, el Inter, sí pudiese tocar el éxito. La fortuna le sonrió nada más empezar, con el 1-0 en el minuto 8 gracias a un gol en propia meta del Vancouver en una acción sin suerte del colombiano Édier Ocampo.

Messi inició la jugada con un pase genial para Rodrigo de Paul, que abrió a la banda derecha para Tadeo Allende, quien puso un centro que tenía a Matteo Silvetti como objetivo, pero que Ocampo empujó sin que Yohei Takaoka pudiese hacer nada.

Esa banda derecha con Messi y Allende creó peligro en el tramo inicial del partido. Silvetti tuvo el segundo en sus botas en otro centro de Allende, pero se le escurrió el balón entre las piernas.

🏆¡Inter Miami se coronó Campeón!



⚽️Con asistencia de Messi y gol de Tadeo Allende ‘LasGarzas’ se quedaron con el título de la MLS



📻🔥#ElVbarCaracol con TODOS los detalles

pic.twitter.com/bcAUAYsxCK — El VBAR CARACOL (@VBarCaracol) December 6, 2025

A partir de ahí, el Vancouver empezó a sobreponerse al ambiente hostil de Miami, acercándose a la meta de Rocco Ríos con mucho peligro y dominando a los hombres de Javier Mascherano.

En la segunda mitad del juego, Sabbi arrancó por la derecha y cedió para White, que de espaldas al arco, habilitó a Ali Ahmed, que definió al palo corto y convirtió tras un error del meta argentino Ríos, cuya atajada terminó en el fondo de la red.

Justo en ese momento, el mejor del Vancouver, Inter Miami, volvió a adelantarse. Messi robó un balón en zona peligrosa a Andrés Cubas y se la dio a Rodrigo de Paul, que se quedó solo ante Takaoka para poner el 2-1 en el marcador. Minuto 71.

Ahí se le empezó a escapar el partido al Vancouver, que no volvió a dominar ni a gozar de oportunidades mientras los nervios se iban apoderando de sus jugadores.

Busquets y Messi, en su último baile, controlaron el pase de los minutos hasta que en el añadido, con la grada volcada, el astro argentino dio su segunda asistencia letal de la tarde, está para Allende, que sentenció con el 3-1.

Así las cosas, el partido no dio tiempo para más y el Inter de Miami se coronó como campeón de la MLS. El proyecto faraónico de David Beckham y los hermanos Mas, que recreó en Miami y en la MLS al Barcelona de Josep Guardiola, alcanzó así su mayor éxito deportivo cinco años después de su debut.