Coalición Verdes y En Marcha inscribieron lista al Senado de la República para 2026-2030. Foto: Caracol Radio.

En una ceremonia en el recinto ferial de Corferias en Bogotá, la coalición entre la Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente, el Partido Demócrata inscribió oficialmente su lista a la Cámara alta.

La lista la encabezará Luis Eduardo Garzón también conocido como ‘Lucho Garzón’ y quien fue exalcalde de Bogotá entre 2004 y 2008. También estará la representante a la Cámara Katherine Miranda, Duvalier Sánchez, y el hermano del gobernador de Boyacá, John Amaya.

“Cuando empezamos la ola verde hasta ahora han pasado muchas cosas, pero ha habido políticas, sí ha habido escándalo , pero ha habido políticas públicas”, aseguró Garzón, quien felicitó a la actual bancada del partido.

El presidente del Partido En Marcha y precandidato presidencial, Juan Fernando Cristo , aseguró que seguirán trabajando en las reformas sociales buscando consensos.