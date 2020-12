Arango Bacci: "Juan Manuel Santos no tuvo criterio"

Almirante Gabriel Arango Bacci habló este jueves con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio luego del fallo que ordena a la Fiscalía a exigirle disculpas y reconocerlo económicamente por el proceso que tuvo en su contra con falsos testigos.

"Realmente siento satisfacción. La decisión del Concejo de Estado no es una gran decisión, no me importa la parte económica sino la dignidad y el honor de una persona. Fueron 18 meses privado de la libertad sin saber de qué me acusaban con testigos falsos. Uno está muerto, otro condenado a 8 años de prisión. Hace 11 años salió mi calvario. Llevo 11 años peleando para que se hiciera justicia, es el fallo que estamos viendo", empezó diciendo Bacci.

Por otro lado, el almirante contó los problemas que tuvo con Juan Manuel Santos, expresidente y exministro de Colombia.

"Juan Manuel Santos se dejó embaucar de estos señores y tuvo falta de criterio, por eso está el país como está. No fue capaz de exigirles. Le pedí que me recibiera para conocer la causa del retiro, pero que él no tenía tiempo para recibir a las personas que llevan 36 años luchando por la patria. Ni 5 minutos me recibió... Es una ineptitud, por eso está el país así. No hubo conflicto personal con él. Siempre mantuvimos relación respetuosa y se dejó embaucar de estos dos señores, Barrera y Echandía, para sacarme a mí de la Armada. Él no tuvo el criterio para decir 'averigüen qué pasó' y dejó inulenciar por estos señores", mencionó en 6AM Hoy por Hoy.

Además, Bacci explicó que no tiene pruebas, pero que sí sabe de las personas que lo querían fuera de la institución en esos años.

"Yo no tengo pruebas para decir quién fue el que falsifició. Pero todos los indicios llevan a que era el almirante de la institución, Echandía, que quería llegar a la cúpula. A los 5 meses de terminar los Juegos del Caribe apareció un recibo con una huella falsa mía. Echandia y Barrera están escondidos en Estados Unidos y dijeron que yo era culpable, sin yo saber de qué era yo culpable. Con un recibo falso acabaron mi carrera", dijo.

Adicional a esto, el almirante habló sobre los testigos falsos que tuvo en su contra durante el proceso legal que tenía, en el que incluso se le acusó de narcotráfico.

"Los únicos testigos falsos fueron tres pobres tipos, eran tres delincuentes conseguidos por la contrainteligencia cuando el recibo falso se cayó. La misma Fiscalía dijo que el recibo falso se cayó y aparece un señor, un delincuente. Luego fue condenado a 8 años. Luego apareció otro testigo muerto, que no sé ni quién era. El tercero tiene orden de captura y no saben ni dónde está, si lo desaparecieron o qué. Son tres personas que no tienen nada que ver, los compraron con 500-600 mil pesos. Es muy difícil luchar contra la Justicia en Colombia", mencionó.

Bacci también tocó el tema económico del fallo que ordena a la Fiscalía a resarcir económicamente al almirante.

"El resarcimiento en esta parte es algo económico. No alcanza a cubrir los gastos que yo tuve para mi defensa. Mi interés no es económico, es de honor y dignidad, de que mis hijos sepan de que acusado como un gran narcotraficante, su padre jamás estuvo con algo ilegal", mencionó.

Finalmente, habló sobre el 'rumor' que había de que era problema de celos, de 'faldas' y de mujeres. Adicional, Bacci mencionó que ya no es momento para volver a la institución.

"No creo que sea tema de celos. Hay señoras que no conozco, son puras mentiras y chismes de pasillo y no me presto para esas cosas. Nunca ocurrió. El pueblo ha salido con ese cuento del común, pero no es cierto. Lo que sí hubo celos profesionales con los que iban conmigo haciendo carrera. Ya ha pasado mucho tiempo en la Armada, pero volver ya sería una cosa que no tendría cabida en este momento detro de la institución y yo lo entiendo", finalizó.