La llegada de Vicky fraccionó la revista por dentro: Vladdo

Tras conocerse la masiva renuncia de periodistas de la conocida Revista Semana, en 10 AM hoy por hoy de Caracol Radio, el caricaturista Vladdo se refirió a la nueva línea editorial del medio y su nueva dirección bajo el mando de Vicky Dávila.

Según Vladdo, para nadie es un secreto que la llegada de Dávila al medio fraccionó la revista en dos. Por un lado, estaba la redacción digital que respondía a los clics y likes; y por el otro, la revista impresa tradicional. "Se planteó la posibilidad de fusionar las dos redacciones y ahí, ¿dónde iba a quedar la autonomía de Ricardo Calderón? Ese fue el 'Florero de Llorente'.

Al referirse al periodismo y línea que está tomando la revista, Vladdo manifestó su descontento con responder a los clics. "El periodismo que ella (Vicky) hace es amarillista, ruidoso. No va a ser una revista analítica, seria. Es como estar en un concierto de música clásica y que le metan reguetón".

Para finalizar, reiteró que no estaba dispuesto a quedarse en un lugar del cual no pudiera sentirse orgulloso. "El estilo de periodismo que ella hace es algo muy distinto al periodismo serio de la revista Semana, yo no estoy dispuesto a trabajar en un lugar donde esa señora sea la directora", puntualizó