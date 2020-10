Violencia contra líderes sociales: ¿Qué mecanismos utilizar para frenarla?

En Hora 20 un popurrí para analizar varios hechos de la semana que se fueron quedando en el tintero. Se debatió sobre la compleja situación de violencia, de amenaza y de asesinatos en contra de líderes en el país; hablaron de las polémicas declaraciones de la alcaldesa Claudia López sobre el hurto y la población venezolana y, por último, una mirada al panorama de cara a este fin de semana de Halloween y pandemia.





Una difícil ola de violencia vuelve a ensancharse contra líderes sociales, políticos, indígenas y ambientales durante esta semana en el país. Pues en departamentos como el Chocó, exactamente en Nuquí hoy se llora el asesinato de la líder ambiental y social Juana Perea, pues esta colombo-española llevaba varios años desarrollando labores de turismo, eco hotelería y ambientales en la región, incluso se oponía a la construcción del puerto de Tribugá; zona donde hay presencia de al menos siete bandas criminales, pues hoy el alcalde de Nuquí denunciaba que para una población de 6 mil personas solo cuentan con 9 policías. Del Chocó pasamos al Cauca donde esta semana fue asesinado el médico ancestral indígena Pompilio Narváez, a manos de disidentes de las Farc.

También hubo atentados, esta vez en contra de la población indígena; pues el jueves el senador del MAIS Feliciano Valencia, sufrió un atentado en el norte del Cauca, mientras que Irma Movil otra líder indígena Wayuu y perteneciente a la ONIC fue amenazada.

La situación de violencia parece no detenerse, para INDEPAZ ya son 246 los líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados; la MOE asegura que fueron asesinados 81 líderes políticos, sociales y comunales en el primer semestre; el Crisis Group señalaba hace dos semanas que el primer semestre fue un 85 por ciento más peligroso para los líderes en el país.

Al paso que la situación de violencia se intensifica, líderes de partidos de oposición le han pedido al presidente Duque una reunión urgente para dialogar junto con la Procuraduría, Defensoría y Ministerio del Interior los mecanismos y dispositivos de protección para los líderes sociales, ambientales, políticos y comunales. Incluso, esta semana inició una marcha de excombatientes de las Farc desde Mesetas en el Meta hasta Bogotá, con el fin de que sean escuchados por el presidente Duque, pues desde la firma del Acuerdo han sido asesinados más de 220 excombatientes.

Lo que dicen los panelistas

Para Poly Martínez, periodista, columnista, corresponsal del ABC de España, Quibdó y el Chocó hoy en día están amenazadas por grupos de microtráfico; el abandono, la falta de presencia de Fuerza Pública y la pelea por rentas ilegales. Agregó que como solución si se habla de comunidades étnicas y del reconocimiento a su conocimiento del territorio, se debe dar una conversación en la cual hay que insistir. Por último, criticó la falta de coordinación y comunicación entre las propias instituciones del Estado de cara a la situación de violencia.

Jairo Libreros, abogado y experto en asuntos de seguridad, explicó que el tema de seguridad personal es un problema político; “el problema de seguridad de líderes políticos es una constante, en los medios, en la mente de las personas. Los líderes caen por accionar de criminales, pero el tema no está en agenda de política pública.” Agregó que herramientas como las alertas tempranas funcionan, pero que debe haber más coordinación; presencia prolongada de la Fuerza Pública y la llegada de instituciones del Estado con educación y salud.

Antonio Navarro, exsenador y copresidente vocero del partido Alianza Verde, señaló que hay una constante tendencia de homicidio, masacres y muerte de líderes sociales. “La pregunta que nos preocupa a todos es si vamos a volver a las épocas de violencia de principios del 2000” y agregó que es vital como un plan de solución efectiva, la presencia integral del Estado en las zonas más golpeadas, no obstante, dijo que esta se debe dar de manera prolongada.

Para José Miguel Santamaría, columnista y miembro de la Corporación Pensamiento siglo XXI, cuando se mira dónde se generan las matanzas, dónde pasan estos asesinatos, todo tiene sitio común: lugares alejados, sitios donde impera la ley del más fuerte, imperan ilegales y hay actividades del narcotráfico. Señaló que hay sitios muy remotos y con tanta comunidad y poca inversión del Estado, que terminan ocurriendo cosas indeseables. “Debería haber inversión pública, suplir necesidades, pero es difícil porque no somos un Estado ricachón que lo hace fácilmente” y agregó que de nada sirve que el Estado llegue, saque los ilegales y al poco tiempo nuevas bandas coopten la ilegalidad.

