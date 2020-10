¿Cuáles son las lecciones que ha dejado la pandemia del COVID-19?

En Hora 20 un especial para analizar el avance de la pandemia del coronavirus; pues el país parece no haber salido todavía de la primera ola de contagio; persisten los problemas con las EPS y en algunas ciudades los casos siguen aumentando; también se habló de cuál es la situación del país de cara a una segunda ola de contagio teniendo en cuenta la experiencia internacional. Por último, una mirada a los avances de la vacuna; los errores y lo que le espera a Colombia en el acceso a lo que será la solución definitiva de esta pandemia.

Más de siete meses completa Colombia en medio de una pandemia; el mundo lleva 230 días sumido en una de las crisis más complejas de los últimos años, la cual, por ejemplo, hoy dejó un máximo histórico de casos: 423 mil en todo el mundo, la mayor cifra en 24 horas desde el inicio de la pandemia. Primera ola, segunda ola, rebrotes, avances de la vacuna y cientos de estrategias desde distintos gobiernos se convirtieron en el pan de cada día tanto de los medios, como de los ciudadanos. Hoy nos dedicamos a mirar a fondo cuál es el avance de la pandemia y cuál es la situación del país.

En cuanto a las cifras, en estos siete meses Colombia lleva más de 990 mil casos, próximos al millón y cercanos a las 30 mil muertes por COVID-19. No obstante, de estos, 893 mil son recuperados y el país tiene tan solo 64 mil casos activos, cifra que puede empezar a preocupar pues después de que el país tuviera un mínimo de 5 mil casos el 13 de octubre, hoy jueves 22 de octubre, subimos de nuevo a 8.561 casos y 172 fallecidos, no todos de esta fecha, pues 153 corresponde a días anteriores. En este tiempo el país ha procesado casi cuatro millones de pruebas y pasó de tener 5.346 camas UCI a 10.694 en octubre; es el séptimo en contagios en el mundo según el conteo que lleva la Universidad Johns Hopkins y el séptimo por cada 100 mil habitantes en casos y muertes en América Latina.

Al paso que las cifras se reducen en algunas partes del país y las camas UCI empiezan a quedar desafortunadamente vacías; en otras regiones preocupan las cifras como es un aumento de casos en departamentos como Huila, Quindío, Tolima y Santander. Incluso, este jueves el gobernador del Quindío declaró alerta naranja hospitalaria ante el aumento de casos y en Antioquia se podría declarar también alerta roja en el sistema hospitalario ante un aumento acelerado de los casos en el departamento y de la ocupación de camas UCI; la gobernación también ha señalado que no se descartan cierres parciales.

Lo que dicen los panelistas

Andrés Vecino, médico e investigador de la Escuela de Salud Pública Jhons Hopkins, comentó que este ha sido un periodo corto de tiempo en el que se han logrado varios descubrimientos, pero señaló que persisten dudas en aspectos como la inmunidad a largo plazo y el porcentaje real de la población que se ha infectado hasta el momento. Añadió que en el país se ha hecho bien la tarea en aumentar el número de pruebas y la capacidad para procesarlas, pero que todavía hace falta un esfuerzo por mejorar la vigilancia en salud pública.

Para Carlos Francisco Fernández, médico, periodista y editor de salud de la casa editorial El Tiempo, las condiciones que el país tiene hoy con una disminución de la mortalidad, obedece al conocimiento y a los planes de prevención y de control que se han implementado desde el inicio. En cuanto a la segunda ola en Europa, advirtió que corresponde a que la dinámica de la pandemia no se ha ido y que al mismo tiempo la gente sigue siendo susceptible al objetivo que tiene el virus, por lo que cree importante que se sigan aplicando las medidas de prevención.

Edwin Silva, médico y jefe del servicio de infectología de la Clínica Shaio, señaló que hoy el mundo no tiene información que no vaya direccionada a que en Colombia no se espere una segunda ola como en otros países, pues cree que esto va en sincronía en que la pandemia ni en el mundo, ni en la región, ni al interior del país tiene los mismos momentos epidemiológicos. Por el lado de la vacuna, dijo que es necesaria una que evite los contagios y no una que necesariamente disminuya sus efectos.

Carlos Arturo Álvarez, médico infectólogo y coordinador de los estudios sobre el Covid, señaló que el país ha tenido grandes avances en materia de procesamiento de pruebas; disminución en la mortalidad en la medida que tiene cifras menores a las registradas en otros países de la región. Pues advierte sobre la situación del país que “en la curva que vemos en Colombia es casi la misma que pasa en Bogotá y dos o tres ciudades más. Lo que ha hecho que cambie es que las regiones que estaban guardadas estén presentando el pico en este momento.”

Para Eduardo Behrentz, vicerrector de desarrollo de la Universidad de los Andes, la pandemia hasta el momento deja lecciones relacionadas con el uso de las cuarentenas y con la dependencia del país de las farmacéuticas. Por el lado de las cuarentenas, señaló que este tipo de medidas draconianas deberían ser solo utilizadas en momentos de contingencia y no como una solución completa. Por otro lado, dijo que una lección es la importancia del trabajo conjunto entre gobiernos locales y nacionales, pues lamentó el enfrentamiento entre Gobierno y alcaldía de Bogotá, lo que generó que no se pudiera trabajar a un mejor ritmo.