El Pulso del Fútbol, 23 de octubre de 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre el ex jugador brasileño Pelé, quien está cumpliendo años el día de hoy. César dijo: “Hoy Pelé está celebrando su cumpleaños numero 80, un hombre que más allá de lo que hizo futbolísticamente, se hizo conocer y destacar por su condición humana. Fue reconocido por la ONU Y la Unesco, además de otras instituciones que le entregaron galardones”. Sobre el tema Óscar agregó: “Rey, mereces la gloria y quiero desearte un feliz cumpleaños. Me alegran tus 80 años”.

Otro de los temas tuvo que ver con el nivel de los equipos colombianos en la Copa Libertadores y las resientes decepciones que ha vivido el país a nivel continental. Óscar manifestó: “Rechazo las declaraciones de Amaranto Perea y Juan Carlos Osorio, que dicen que nuestro fútbol no está a la altura, ellos tienen buenas nóminas y deberían ponerlo en practica en sus equipos”. Por su parte César complementó: “Si uno mira la tabla de posiciones en la Copa Libertadores, hubo muchos equipos que no tienen tanto nombre y lograron clasificar. Esto muestra el nivel de los equipos colombianos en el continente”.

Además opinaron acerca de la publicación que publicó la Dimayor en los días pasados, en la cual felicitó a Junior por quedar tercero en su grupo de la Copa Libertadores y pasar a la segunda ronda de la Copa Sudamericana. Óscar resaltó: “No sabía que la Dimayor había felicitado al Junior por pasar a la Copa Sudamericana, que oso y que mediocridad, por ahí no es la cosa señor Fernando Jaramillo. No lo comparto y lo rechazaré siempre”. Mientras César finalizó: “Ese oso que hizo la Dimayor fue impresionante, no se puede felicitar a un equipo por perder el grupo y pasar a la Copa Sudamericana”.

