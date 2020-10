Copa Sudamericana: Clásico añejo del fútbol colombiano en la segunda fase

Este viernes quedaron definidos los enfrentamientos de la segunda fase de la Copa Sudamericana, que contará con un enfrentamiento entre colombianos, en el llamado clásico añejo del fútbol colombiano entre Deportivo Cali y Millonarios.

Dicho compromiso dará inicio en la capital del país, con fecha aún por definir la próxima semana, y cerrará en el Valle del Cauca.

Nacional, por su parte, se medirá a River Plate de Uruguay, iniciando la serie en Medellín y cerrándola en territorio uruguayo.

Tolima se estará enfrentando a Unión La Calera de Chile, comenzando la serie como visitante y cerrando en Ibagué.

Mientras que Junior se estará enfrentando a Plaza Colonia de Uruguay, comenzando la llave en territorio uruguayo y cerrándola en la capital del Atlántico.

Entre algunos duelos llamativos de la primera fase destacan Independiente Vs. Atlético Tucumán, Lanús Vs. Sao Paulo y Vélez Sarsfield Vs. Peñarol.

Así quedaron repartidos los bombos: