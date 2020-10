Mark Feierstein: Biden tiene oportunidades de ganar en muchos estados

En diálogos con 6AM Hoy por Hoy , Mark Feierstein, exasesor de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental durante la administración de Barack Obama, se refirió a la campaña presidencial de Estados Unidos y dijo que, mientras Joe Biden mantiene una ventaja significativa, el presidente Donald Trump y sus funcionarios se enfrentan a una oleada de contagios del COVID-19.

Feierstein aseguró que, a 29 días de las elecciones presidenciales en el país norteamericano, muchas personas ya han votado y siguen haciéndolo a niveles considerables, principalmente los demócratas.

El exasesor de Obama señaló que el hecho de que el presidente Donald Trump y sus funcionarios en la Casa Blanca no hayan tomado las decisiones que debían para protegerse del virus y que no se hayan tomado en serio la enfermedad; lo anterior refleja que si no se pueden proteger a ellos mismos, menos lo van a hacer con el pueblo americano.

Mark Feierstein confirmó que hay estados muy críticos para obtener el voto como lo son: Florida, Michigan, Ohio y Arizona, por eso precisamente este lunes, Biden y su esposa viajaron a Florida para reunirse con las comunidades de haitianos y cubanos.