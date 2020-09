Trump sobre Colombia: ¿se pierde tradición bipartidista?

En Hora 20 un debate para entender a fondo las polémicas declaraciones de Donald Trump sobre Colombia, las Farc, el acuerdo de paz, el expresidente Santos y el senador Petro durante un acto de campaña en la Florida. También un análisis del nuevo choque entre el Ejecutivo y las altas cortes por cuenta de un fallo que el gobierno dice que se acata, pero se deben revisar las fallas.

“Esa administración también negoció el terrible acuerdo Obama-Biden-Santos que se rindió ante los narcos y permitió que las drogas ilícitas se dispararan”, fue una de las polémicas frases que dijo la semana pasada el presidente Donald Trump en un acto de campaña en el estado clave de la Florida. Estrategia que ha venido replicando en cada estado, pero que, en este, dada la importancia del voto latino, en el que hoy Trump en una encuesta de Univisión está cercano al 36 por ciento, 16 puntos por debajo que Joe Biden, el discurso sobre Colombia, el Acuerdo de paz con las Farc y el fantasma del socialismo a través del senador Gustavo Petro recobran toda la importancia.

En dos actos de campaña, Colombia y lo que ocurre en el país fue eje del discurso político de Trump para ganar adeptos a las elecciones del 3 de noviembre. Dentro de sus menciones estuvo el apoyo que Biden recibió “del socialista Gustavo Petro”, esto en palabas del candidato y actual presidente. También hizo mención del Acuerdo de paz, del apoyo que la administración Obama le dio al fin de ese conflicto, pero que para Trump significa “la rendición ante los narcoterroristas y carteles de la droga”; desconociendo el apoyo del mismo gobierno estadounidense y la comunidad internacional le ha dado a la consolidación del Acuerdo de paz en el país.

Este discurso político en Estados Unidos se da enmarcado en un momento clave de la política internacional colombiana que ha fijado sus ojos en la administración Trump; pues ha estado de su lado en la mayoría de las decisiones, apoyó el candidato de Trump al BID; hace pocas semanas fuimos certificados en lucha contra las drogas a cambio de reducir a la mitad cultivos de coca a 2023; en total alineación en la lucha contra el “castrochavismo” y el socialismo.

Lo que dicen los panelistas

Para Gabriel Silva, politólogo, exembajador, exministro de Defensa y columnista,el desespero de Trump por los malos resultados por atraer el voto latino lo tiene bastante inquieto. Por lo tanto, cree que lo grave no es lo que dice, sino de dónde provienen estos actos, que para Silva provienen del activismo del Centro Democrático que tiene una relación con los republicanos de raíces latinas. Además, cree que estas declaraciones pueden terminar siendo irrelevantes para conseguir votos, pues los que votarían motivados por este discurso ya están sumados a la campaña, y podrían ser pocos los que se adicionen.

En cuanto a la nueva confrontación entre la justicia y el gobierno Duque, indicó que no le sorprende, puesto que es una tradición que inicia en el gobierno Uribe, basada en acosar a las cortes. Señaló que hay una tradición desde hace años por confrontar a las cortes y crear un vacío institucional, incluso dijo que para el uribismo cuando una decisión no les conviene es política, pero cuando les conviene es jurídica.

Rafael Nieto, abogado, columnista y ex viceministro del Interior,señaló que las declaraciones de Trump son claramente el resultado de la campaña en el que está buscando el voto latino; que la tesis del activismo del Centro Democrático no tiene mucha fuerza, pues cree que no tienen la influencia para que Trump digan lo que ellos creen. También comentó que sorprende aquellos que hoy se quejan de las declaraciones de Trump, pero que hace algunos años no decían nada cuando hubo intenciones de injerencia extranjera en medio del proceso de paz. Sin embargo, advirtió que no le gusta las declaraciones de Trump, pues sí son una injerencia en asuntos colombianos, pero que al mismo tiempo el presidente de EE. UU. sí tiene razón sobre la posición de Santos y las Farc.

Sobre los nuevos choques con las altas cortes, comentó que el fallo de la Corte Suprema invade competencias de otras ramas del poder y no protege derechos fundamentales, pero que, por el contrario, lo que sí hace es proyectar inclinaciones ideológicas de magistrados que hacen activismo judicial; “en una democracia las decisiones políticas le corresponden al Congreso o al presidente”, concluyó.

Rodrigo Pardo, director editorial de la revista Semana,considera que el punto importante sobre las declaraciones del presidente Trump sobre Colombia, es que en estos escenarios se preserva la política bipartidista que ha sido clara entre países como Colombia y Estados Unidos y que con estos hechos se tiende a romper esta aproximación; incluso, cree que Trump puede ganar poco con estas declaraciones, pues señala que Colombia es importante para el debate interno de Estados Unidos, pero no tanto en las campañas electorales.

Para Pardo es importante estar alerta sobre lo que pueda venir en los próximos días con el hecho de que varias corrientes políticas llaman a una reforma a la justicia; por lo que cree que no se puede caer en favorecer intereses políticos de las fuerzas que participan en el debate.

Para Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor y columnista,son claros “los flujos de comunicación entre el Centro Democrático en la Florida, la cual tiene una buena base de activismo o la firma que contrató el expresidente Uribe para mejorar su imagen en ese mismo estado, sí conectan con las declaraciones de Trump sobre Colombia “, a lo que agregó que esto se debe a una movida puramente electoral y de cambio en la postura de Trump sobre el proceso de paz, pues comentó que en una visita de Estado del expresidente Santos a la Casa Blanca, la posición de Trump es contraria a lo que dijo la semana pasada en Florida.

Sobre lo que pueda ocurrir durante el primer debate presidencial, advirtió que estos espacios sirven para reafirmar votantes y que se requiere de una circunstancia en particular para que indecisos votantes cambien de opinión tras el debate. Señaló que Trump llega en una muy mala situación por lo ocurrido con los pocos impuestos que paga; pero que al mismo tiempo llega con el regalo que le hizo a la derecha cristiana al nominar como magistrada a la Corte Suprema a una mujer religiosa, la cual dice que su entendimiento de la constitución pasa por la religión.