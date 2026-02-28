Es inaceptable que pretenda el asesinato moral de mi hijo: Miguel Uribe Londoño a José F. Lafaurie

El candidato presidencial Miguel Uribe Londoño se fue en contra de las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), José Félix Lafaurie, tras renunciar al Centro Democrático.

Y es que, tras su renuncia, ha pronunciado varias declaraciones en medios de comunicación en referencia al senador asesinado Miguel Uribe Turbay.

En varias de ellas, aseguró que, en su momento, su campaña afectó el desarrollo de la consulta interna del uribismo.

Pues, a través de una carta enviada a la junta directiva de Fedegán, Uribe Londoño cuestionó los señalamientos de Lafaurie y defendió la trayectoria de su hijo.

“Miguel Uribe Turbay fue un hombre íntegro, un político intachable y un servidor público ejemplar, que tuvo un solo propósito durante su vida: servir y transformar a Colombia”, señala el comunicado.

Y también calificó como “inaceptable” que, tras el asesinato del senador, se hagan este tipo de afirmaciones. “Resulta inaceptable que, después de su asesinato físico, el señor Lafaurie pretenda su asesinato moral, basado en mentiras y falsedades”, escribió.

Además, cuestionó que alguien que representa a un gremio tan importante emita declaraciones “de esta naturaleza basadas en mentiras” y planteó una inquietud directa a la junta directiva: “Después de escuchar al señor Lafaurie, pregunto: ¿son dichas declaraciones una postura individual o representan la posición oficial de su gremio?”.

Según conoció Caracol Radio, este pronunciamiento sería solo uno de los actos de rechazo de la familia de Miguel Uribe Turbay frente a las declaraciones del presidente de Fedegán, y no se descarta que en los próximos días se presente una denuncia en su contra.