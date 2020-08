Mi Banda Sonora con Patricia Castañeda

Patricia Castañeda es una reconocida actriz, directora y guionista caleña. Desde muy pequeña, incursionó en el mundo de la actuación cuando se presentó a una audición. Y tuvo la oportunidad de participar en el programa televisivo de niños 'Brújula Mágica'.

Sin planearlo, Patricia se ha desempeñado en diferentes profesiones. Es escitora, guionista, productora audiovisual y directora. “En mi vida las cosas han sucedido en el momento que han tenido que suceder y así me he ido preparando”, afirma.

Su familia la conforma su esposo Claudio Cataño y su hija Anastasia. Vive en este momento en Cali, Valle del Cauca y, desde allí, Patricia nos contó sus historias de vida a través de canciones.

Conozca aquí la música que Patricia Castañeda programó en 'Mi Banda Sonora':

Like a prayer - Madonna

Don’t let the sun go down on me – Elton John y George Michael

Tiny dancer – Elton John

Let’s go crazy – Prince

He pecado – Cabas, Enrique Bunbury y Orishas

Mi pueblo natal – Grupo Niche

Suspicious minds – Elvis Presley

Somebody – Depeche Mode

Si tú no vuelves – Miguel Bosé y Shakira

Hey Joe – Jimi Hendrix

Back to Black – Amy Winehouse

Woman – John Lennon

She’s a rainbow – The Rolling Stones