Prisión preventiva a hermanos Efromovich no es proporcional: abogado

En el noticiero del mediodía de Caracol Radio habló Bruno Espiñeira Lemos, abogado penalista en Brasil, Presidente de la Asociación Nacional de Abogacía Criminal del distrito federal y ex Procurador del Estado de Bahía, en Brasilia. Indicó que la detención preventiva de este miércoles a los hermanos José y Germán Efromovich, accionistas de Avianca Holdings, en una operación del caso Lava Jato, fue una sorpresa “La situación remonta al año 2009 hasta el 2013. La contemporaneidad entendemos en la doctrina y la lectura de la ley de la prisión preventiva no nos parece que esté proporcional, no sabemos muy bien la fundamentación en la cuestión del lavado de capitales”.

“La relación directa es con la Transpetro, subsidiaria de Petrobras, tiene una relación con Astillero Eisa - Ilha SA. Es un proceso penal y tenemos una cuestión puntual de la Fiscalía ellos se defenderán, responderán y al final serán condenados si ese es el caso”, explicó el penalista Bruno Espiñeira.

Finalmente contó que se investiga un posible pago de 40 millones de reales en este caso “La Fiscalía nos afirma que la situación sería a un pago equivalente a 40 millones en un contrato que no sería real, sería un fraude o estafa para que se reciba la comisión correspondiente a la posibilidad de firmar un contrato de casi 800millones de reales para la contratación con Astillero”.