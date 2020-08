Herencia de Timbiquí desde lo virtual siguen conquistando a su público

Herencia de Timbiquí, ya cuenta con 20 años de creada, años de mucho aprendizaje, y hoy agradecen a toda la gente que creyeron en ellos y que los apoyaron en algún momento. Ahora, aunque ya vuelan con más facilidad, siguen aprendiendo, por ello la pandemia los puso a pensar cómo seguir en contacto con su público y diseñaron distintas modalidades y formatos para lograrlo.

Herencia de Timbiquí tiene la modalidad de concierto grupo base, grupo completo, concierto íntimo acústico y cuenta con el formato: Vía streaming - vía pregrabado, que por estos días de aislamiento están utilizando.

https://www.herenciadetimbiqui.com/

Han tenido momentos inolvidables como los vividos en el Petronio Y Viña del Mar / Herencia de Timbiquí Facebook

Enrique Riascos, Marimba Herencia de Timbiquí

Enrique Riascos, su historia musical con la marimba empezó cuando era un niño, solo contaba con 11 años, y en su región Guapi, el maestro Héctor Sánchez fue su gran apoyo. Enrique siguió estudiando y aprendiendo más sobre este hermoso instrumento, hasta convertirse, en lo que es hoy, todo un profesional.

Embajador de la sabrosura, de Procolombia / Enrique Riascos Facebook

Llegó a Herencia de Timbiquí en el año 2008, 8 años después de creada la agrupación y se ganó un lugar especial dentro de esta gran familia.

Su vida profesional abarca otras actividades fuera de la agrupación, él con su familia Riascos - Castillo de Guapi empezaron a fabricar instrumentos propios de la región como: La marimba, el cununo y el guasá, pero allí no quedó todo su emprendimiento, luego creó la Fundación Palma Chonta y desde esta fundación, trabaja en la formación musical de niños y jóvenes de Guapi, Timbiquí, Tumaco, Buenaventura y regiones del Cauca. Este trabajo ha contado con el apoyo de mucha gente, como la organización USAID, con su programa territorios de oportunidad. El trabajo no es solo musical, también social porque cada uno de estos niños a través de la música adquieren herramientas para crecer en la vida y lograr un mejor futuro. Herencia de Timbiquí es un claro ejemplo de que los niños y jóvenes pueden cumplir sus sueños, comenta Enrique. “Kike” como le dicen sus amigos y compañeros de la agrupación, recuerda con gracia, como ensayaban todos los días y no tenían un peso en el bolsillo.

Enrique fue nombrado “Rey de la Marimba” en el 2009, para él, este nombramiento no es una etiqueta sino un compromiso; por ello lleva el sonido de la marimba a otros espacios, para que la gente conozca mejor la marimba chonta y se enamoren de ella.

Enrique “Kike” Riascos, intérprete de la Marimba Chonta en Herencia de Timbiquí, nos habla del grupo y de su trayectoria artística y social, nuestro invitado a El Sabor de Colombia de Caracol Radio.