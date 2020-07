Mi Banda Sonora con Felipe Aljure

Los largometrajes como 'El colombian dream', 'La gente de la Universal' y 'Tres escapularios' fueron producidos gracias a la creatividad y genialidad del director de cine Felipe Aljure. Es una de las figuras más importantes del cine en el país y, desde el 2018, es el director del Festival Internacional de Cine de Cartagena de Indias (FICCI).

Aljure se considera un militante de la creación y, por tanto, un ser humano inconforme con el status quo. A pesar de haber estudiado cine en Inglaterra, tenía claro que las historias de sus películas las quería desarrollar en Colombia. Es claro que el guionista y director es un observador de la sociedad colombiana.

La sección 'Mi Banda Sonora' fue un espacio para escuchar sus historias, reflexiones y conocimientos del arte. Conozca aquí su lista de canciones:

La miseria humana-Lisandro Meza

Wish you were here-Pink Floyd

Sonido bestial-Richie Ray & Bobby Cruz

Minuet en G menor del libro de Ana Magdalena-Cristian Pedzold

Twitter and the monkey man-The Traveling Wildburys

Grantchester meadows-Pink Floyd

Nosotros-Los Panchos & Eydie Gormé

Plegaria Vallenato-Alejo Durán

Canción de cuna en Nahuatl

Butterfly song-Istvan Sky, Pablo Arellano, Estas Tone

Indio Sinuano-Alejo Durán, Máximo Jiménez, David Sánchez Julián

Alma del soldado-Romualdo Brito

Sugarman-Jesus Rodríguez

In the evening-Led Zeppelin

Children of the sea-Black Sabbath & Dio

La causa nacional-Sociedad Anónima