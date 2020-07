Mañana, lunes 13 de julio, los panaderos en Colombia celebran su día

“El pan está en la vida de todo el mundo” dice Juan Manuel Martínez, “Cada persona tiene una historia con un pan”; él recuerda cómo de pequeño le gustaba el pambazo a veces lo acompañaba de queso; o comía pan y café con leche.

Su apuesta en el pan artesanal se llama "Artesa Panadería" / Juan Manuel Martinez

Por ello, para Juan Manuel las estadísticas de indican que Colombia consume poco pan, entre 23 a 25 kilos, comparado con otros países como México que consume más de 60 kilos no se puede analizar tan a la ligera, pues considera que en nuestro país se está abriendo a una panadería más variada y rica con el pan artesanal, cuyo consumo va en aumento.

Hace 10 años tomó la decisión de dedicarse a la panadería, y gracias a sus inquietudes se preparó para lo que es hoy, un panadero profesional. Juan Manuel quien ya trabajaba en el sector panadero, se preguntaba por qué a un panadero le funcionaba una harina y a otro no y encontró dos frases que lo motivaron a estudiar panadería: “No hay buenas o malas harinas, hay harinas adecuadas e inadecuadas y para cada uso, una harina”, y la otra frase: “No hay buenas o malas harinas hay buenos o malos panaderos”. Fue allí cuando decidió convertirse en un buen panadero, ser todo un profesional y hacer pan artesanal.

Libro: "PAN Sabor y Tradición" / Juan Manuel Martinez

“El pan artesanal es más saludable y por ello no debe ser más costoso” asegura Juan Manuel; “lo único que se necesita es planeación, disciplina y tiempo”. “La panadería artesanal no es aquella que se hace con las manos, si no aquella que utiliza la fermentación para obtener un pan de calidad, buen sabor y olor; y nos brinda salud”.

Entre más variedad el consumo de pan aumenta, es por ello por lo que cada vez más la gente se acompaña del pan para cada momento del día: al desayuno un pan blandito, bambazo o corona dulce, al almuerzo un plato de pasta con baguette, y una sopa con un miche, en la tarde un café con un roscón bien colombiano, y en la noche un sándwich con pan multigranos o de centeno.

El pan Artesanal, ¿cómo se hace?, ¿por qué es saludable?, algo de historia del pan y experiencias de un panadero profesional, Juan Manuel Martínez en el Sabor de Colombia de Caracol Radio.