"No hemos visto hacer a nadie lo que Messi ha hecho": Vicente del Bosque

El exjugador y extécnico español, Vicente del Bosque, es reconocido a nivel mundial por ser uno de los artífices de aquella Selección española que supo dominar el plano internacional entre el 2008 y el 2012, dejando consigo una Eurocopa y el recordado Mundial en Sudáfrica 2010.

Pero también por su trabajo en las filas del Real Madrid, equipo en el cual puso sus primeros ladrillos como entrenador en el Castilla, desempeñando una labor formativa. Y ya en el primer equipo del ‘Merengue’ logrando alzarse con siete títulos como estratega, entre los que destacan dos Ligas, dos Champions League y una Copa Intercontinental.

En diálogo con el Alargue Caracol, Del Bosque repasó lo que fue precisamente esos años tan exitosos en la el combinado español, descatando, en primer lugar, que él no cambió nada de la máquina que venía funcionando tiempo atrás cuando asumió como DT: "Nosotros tuvimos que gestionar una herencia buena de la Eurocopa y no llegamos con la mente puesta en cambiar nada, pero si me imagino que tuvimos en cuenta lo que se habia hecho hasta ese entonces, pero sin mover nada de lo que Luis Aragonés habia puesto en marcha en el 2006".

Para Del Bosque, una de las claves dentro del equipo fue liderar, en diversos ámbitos, el talento de los futbolistas con los que contaba y potenciar esas habilidades: "Dos cuestiones son importantes: un entrenador que liderara al equipo en la parte humana y en la parte deportiva. (...) Afortunadamente no tuvimos un equipo con muchos egos, bastante humilde, muy normal, eso nos facilitó mucho las cosas.

En el panorama actual, el extécnico español considera que tiene que pasar algo "extraño" para que el Real Madrid no levante el título de Liga: " [El Madrid] está a un paso de poder ser campeón de Liga de esta temporada tan atípica que afortundamenrte se ha desarrollado de la mejor manera. El Real Madrid, si nada extraño ocurre, va a ser campeón".

Respecto al nivel de la Liga española, este cree que es difícil asegurar si es la mejor, pero de lo que sí está convencido es en la hegemonía que ha mostrado en Europa con diversos clubes: Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Villarreal, Sevilla, yo creo que ha mantenido una cierta hegemonía con muchos equipos, lo que indica que es una liga fuerte y creo que está al nivel de otras ligas como la alemana".

Finalmente, ¿Messi es el mejor jugador que Del Bosque ha visto? Con su forma reservada de ser, y como él dijo, "siendo un punto de vista más", contestó ‘sin rodeos’: "Mi opinión es que Messi es el mejor, no hemos visto a nadie hacer lo que él ha hecho en estos años", concluyó.