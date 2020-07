“Les pedí que no robaran nada porque el camión podía estallar": conductor

Manuel Cataño, conductor del camión cisterna accidentado en la vía que conecta Barranquilla con Santa Marta, explicó que el accidente ocurrió porque llegando al peaje “me salió una babilla, trato de sacarle el quite, el camión se me va de lado, me volteo, trato de salirme como puedo, llega la policía y me ayudan”

Cataño señaló que cuando llegó la policía para ayudarlo, comenzó a llegar gente para robar:

“Veo la gente robando cosas del camión, hay un muchacho que intenta robarse la batería y le digo que no porque puede estallar por una chispa. Le digo a la policía que puede explotar y nos alejamos”, aseguró el conductor.

“Estamos vivos de milagro”, indicó Cataño detallando que ninguna persona intentó ayudarlo, sino que “seguían pa’lante, lastimosamente no hicieron caso e hicieron corto robándose la batería. La policía les dijo que no siguieran y les tocó coger un palo porque se les iban a ir contra ellos”.