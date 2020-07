Los movimientos de la política internacional esta semana

En Hora 20 se debatió sobre el referendo aprobado en Rusia que permitiría tener a Putin en el poder hasta 2036. Se analizaron los planes de Israel por anexionar una parte de Cisjordania y de sus efectos. También una mirada a la necesidad de un cambio en la agenda política en la postpandemia; la compleja situación en Hong Kong y el panorama en medio de la contienda electoral por la Casa Blanca.

Como el Zar Vladimir Putin ha sido declarado por la prensa internacional el presidente ruso, que gracias a una reforma constitucional aprobada en un 77 por ciento por los rusos permitiría que Putin pueda permanecer en el poder por dos periodos de seis años cada uno; lo que lo dejaría en el Kremlin hasta el año 2036.

Después de completar más de 20 años como presidente y como primer ministro del país más grande del mundo. Para los expertos, Putin podría ser el nuevo Stalin o Catalina la Grande, al menos en la permanencia en el poder. Con esta reforma constitucional de más de 200 enmiendas, Putin se sigue consolidando como el gran líder; pues dentro de las reformas se incluía el rechazo al matrimonio homosexual; la existencia de Dios, la protección al régimen de pensiones y la prioridad de la ley nacional sobre el derecho internacional.

Durante los siete días de votaciones, por cuenta de la pandemia, se registraron 2.100 quejas y denuncias sobre posibles casos de fraude electoral. Aunque la publicidad política fue demasiado explícita y llegó a ofrecer bonos y dinero a los votantes; finalmente la participación fue del 65 por ciento.

Ahora que Putin podrá permanecer más tiempo en el poder; su participación en la geopolítica cobra más relevancia y aun más para Colombia por su cercanía con Venezuela y la relación entre Miraflores y el Kremlin.

Planes de Israel de anexar territorios en Cisjordania

Después se debatió sobre una de las zonas con mayor conflicto en el mundo, pues tiene que ver con los planes de Israel de anexionar el 30 por ciento de Cisjordania. Este plan que está contemplado en el acuerdo de paz entre Israel y Palestina presentado por el presidente Trump en enero de este año, contemplaría que Israel anexione y tome control de una parte de territorio de Cisjordania que, aunque no tiene un estatus definido desde 1967 y que comparte control entre Israel y la Autoridad Palestina.

En gran parte los planes de anexión están relacionados con los más de 140 asentamientos de colonos judíos y que comprenden una población de 500 mil personas en Cisjordania.

Aunque el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu considera que estos planes no son una anexión y que tampoco comprenden un obstáculo para la paz con palestina. El resto del mundo piensa lo contrario, la Unión Europea, ONU y en América Latina 320 personalidades políticas y sociales han pedido Israel que no expanda su territorio y hasta el Reino Unido ha dicho que no reconocerá fronteras que no sean las establecidas desde 1967.

Por ahora los planes de anexión que debían empezar el primero de julio quedan suspendidos por divisiones internas y porque Washington está en desacuerdo con los mapas presentados por Israel, ya que Netanyahu quiere más territorio.

Lo que opinan los panelistas

Para Camilo Granada, experto en comunicaciones, consultor independiente y columnista en Semana.com, el referendo constitucional en Rusia es un paso más de la toma de control del poder por parte de Putin para llegar a una autocracia. Agregó que el Kremlin sigue teniendo un apoyo popular, pero se ha erosionado, por eso cada vez más llega a un esquema populista y autoritario.

Frente a los planes de Netanyahu dice que este ha sido agresivo desde varios frentes, sobre todo en lo relacionado con Jerusalén. También dijo que el crecimiento de las colonias judías en Cisjordania no es nuevo y que en parte el Primer Ministro ha alentado el crecimiento de estas. “Hoy lo que se pretende anexar es casi el 40 por ciento dejando una Palestina enclaustrada y partida incluso al interior con un pedazo en Gaza y en Cisjordania un territorio partido en parte por la presencia de soberanía israelí” concluyó sobre el tema.

Marcos Peckel, director Comunidad Judía de Colombia, profesor universitario y columnista en El Espectador, sostuvo que Rusia ha tenido una tradición de políticos fuertes desde Iván el Terrible y que las formas de gobierno no han cambiado ni con los Zares, ni con los Bolcheviques en su momento. Señaló que el referendo no es una especie de último clavo de Putin, piensa que hace parte de las intenciones del presidente de querer quedarse en el poder.

En cuanto a los movimientos en Israel, dijo que no ha habido anexión y que el conflicto palestino-israelí se fundamenta más en un conflicto político que jurídico. Explicó que, desde los Acuerdos de Oslo, el territorio de Cisjordania se dividió en zona A, B y C, la cual fue negociada entre Israel y la Autoridad Palestina. “Lo que hay en el terreno es una negociación que ha fracasado desde el año 2000. En esa propuesta de Clinton en Camp David incluía que dentro Israel quedaran asentamientos que hoy Israel podría anexar.” Por último, señaló que el conflicto se soluciona cuando ambas partes se sienten a negociar y resaltó que no es la primera vez que Israel habla de anexionar territorios.

Para Arlene Tickner, profesora universitaria y columnista, desde óptica internacional esta movida de Putin es de una más para socavar la democracia en Rusia. Agregó que ese movimiento está relacionado con problemas en el orden internacional como lo es la crisis del multilateralismo y del liderazgo a nivel internacional.

Para la investigadora, en lo relacionado con Israel, Netanyahu ha postergado la anexión que debió haber iniciado el 1 de julio y cree que lo ha hecho en parte porque la oposición nacional e internacional es muy grande. También dijo que el Acuerdo de paz propuesto por Trump para los palestinos, no fue consultado con esa parte, que ha insistido que la salida son dos Estados.

Sobre la compleja situación en Hong Kong, señaló que esta es una jugada de China aprovechando las distracciones del mundo por la pandemia, para avanzar en su agenda de tomar control e imponerse sobre otros territorios. Resaltó que esta ley en Hong Kong viola los acuerdos con el Reino Unido de mantener el carácter semiautónomo. Por último, dijo que los costos internacionales para China están por verse, pero ya se han visto movimientos en Europa al respecto, lo que puede terminar siendo contraproducente para el gigante asiático.