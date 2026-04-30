Colombia avanza en gestión internacional para traslado de hipopótamos hacia India
El proceso se encuentra en fase de evaluación, desde el gobierno buscan confirmar si el establecimiento cuenta con permisos ambientales vigentes, requisitos internacionales, aval científico y condiciones zoosanitarias, en el marco de la Convención CITES.
El Ministerio de Ambiente radicó una solicitud formal al Gobierno de India para conocer si es viable la autorización del ingreso de 80 hipopótamos desde Colombia al centro Vantara, asociado a la red de Reliance Industries.
La petición también busca confirmar si el establecimiento cuenta con permisos ambientales vigentes y cumple con los requisitos internacionales exigidos, incluidos aval científico y condiciones zoosanitarias, en el marco de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas.
Del control interno a la búsqueda de salida internacional
Los hipopótamos fueron declarados especie exótica invasora en Colombia en 2022, debido a su crecimiento acelerado en la cuenca del río Magdalena y su impacto sobre los ecosistemas.
De acuerdo con estimaciones oficiales, la población ya supera los 200 ejemplares y podría seguir aumentando en los próximos años si no se aplican medidas de control.
En ese contexto, el Gobierno ha evaluado otras alternativas de manejo, que incluyen esterilización, confinamiento y eutanasia controlada como medidas para contener su expansión, entre ellas la opción de traslocación, entiendase la reubicación internacional, eso si, bajo criterios técnicos y científicos.
¿A qué se debe la solicitud de India para recibir los 80 hipopótamos?
En medio de esta decisión de plantear la eutanasia como primera instancia y proceso, el centro Vantara manifestó interés en recibir los animales, a partir de una solicitud formal presentada por el millonario Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani y directivo de la red Reliance Industries, quien pidió al Gobierno colombiano suspender la eventual eutanasia de los hipopótamos y evaluar una alternativa de reubicación internacional.
De acuerdo con la información conocida, el centro ya alberga cientos de especies como elefantes, tigres, leones, leopardos y cocodrilos, lo que ha generado también debate internacional sobre su capacidad y manejo de fauna en gran escala.
Sin embargo, como lo indica el Ministerio de Ambiente eventual traslado de los hipopótamos está sujeto a la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas y exige autorizaciones tanto del país de origen como del país receptor, además de avales técnicos, científicos y sanitarios que garanticen el bienestar animal y el cumplimiento de la normativa ambiental.