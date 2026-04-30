Colombia avanza en gestión internacional para traslado de hipopótamos hacia India

Hipopótamos de Pablo Escobar entre la caza de control o eutanasia( Getty Images )

El Ministerio de Ambiente radicó una solicitud formal al Gobierno de India para conocer si es viable la autorización del ingreso de 80 hipopótamos desde Colombia al centro Vantara, asociado a la red de Reliance Industries.

La petición también busca confirmar si el establecimiento cuenta con permisos ambientales vigentes y cumple con los requisitos internacionales exigidos, incluidos aval científico y condiciones zoosanitarias, en el marco de la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas.

Del control interno a la búsqueda de salida internacional

Los hipopótamos fueron declarados especie exótica invasora en Colombia en 2022, debido a su crecimiento acelerado en la cuenca del río Magdalena y su impacto sobre los ecosistemas.

De acuerdo con estimaciones oficiales, la población ya supera los 200 ejemplares y podría seguir aumentando en los próximos años si no se aplican medidas de control.

En ese contexto, el Gobierno ha evaluado otras alternativas de manejo, que incluyen esterilización, confinamiento y eutanasia controlada como medidas para contener su expansión, entre ellas la opción de traslocación, entiendase la reubicación internacional, eso si, bajo criterios técnicos y científicos.

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¿A qué se debe la solicitud de India para recibir los 80 hipopótamos?

En medio de esta decisión de plantear la eutanasia como primera instancia y proceso, el centro Vantara manifestó interés en recibir los animales, a partir de una solicitud formal presentada por el millonario Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani y directivo de la red Reliance Industries, quien pidió al Gobierno colombiano suspender la eventual eutanasia de los hipopótamos y evaluar una alternativa de reubicación internacional.

De acuerdo con la información conocida, el centro ya alberga cientos de especies como elefantes, tigres, leones, leopardos y cocodrilos, lo que ha generado también debate internacional sobre su capacidad y manejo de fauna en gran escala.

Sin embargo, como lo indica el Ministerio de Ambiente eventual traslado de los hipopótamos está sujeto a la Convención CITES, que regula el comercio internacional de especies amenazadas y exige autorizaciones tanto del país de origen como del país receptor, además de avales técnicos, científicos y sanitarios que garanticen el bienestar animal y el cumplimiento de la normativa ambiental.