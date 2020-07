El Pulso del Fútbol, 2 de julio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron de la rotación en los equipos europeos y de cómo esta afecta a los jugadores colombianos. Óscar dijo: “Yo entiendo que los equipos en Europa hacen rotación, pero los primeros en ser cambiados siempre son los jugadores colombianos, ayer Bacca volvió a salir en el minuto 80”. Y César respondió: “Ayer Bacca fue titular e hizo una buena presentación, pero creo que es suplente del Villarreal y difícilmente será convocado por Carlos Queiroz”.

Otro de los temas tuvo que ver con la estancia del entrenador de la Selección Colombia Carlos Queiroz en Portugal y las dudas sobre su trabajo en el equipo nacional. Óscar manifestó: “El trabajo de Pékerman si se conocía, uno sabía lo que hacía. Y si la Federación Colombiana no dice nada, es porque Queiroz no está haciendo nada”. Por su parte César comentó: “Pékerman y su cuerpo técnico eran trabajadores con horario de oficina, pero no estoy de acuerdo con Óscar, estoy seguro de que Queiroz está viendo a los jugadores y pendiente de muchas cosas”.

Además opinaron acerca del delantero Michel Rangel y las posibilidades que tiene de llegar al Junior de Barranquilla, debido a la crisis económica en el América de Cali. Óscar resaltó: “Entiendo que Junior no lo va a llevar porque es costoso y ellos ya tiene jugadores como Miguel Ángel Borja y Teófilo Gutiérrez que ganan mucho”. Mientras César finalizó: “Todo depende de la necesidad, el Junior determinó en un momento que Rangel no era necesario, pero creo que Junior valora su dimensión como jugador”.

