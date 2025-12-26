DIAN fortalece lucha contra el contrabando: aprehensiones por más de $520 mil millones en 2025

Colombia

Aprehensiones por valor superior a los $500 mil millones de pesos registró la estrategia anticontrabando desplegada por la Dian en lo corrido del año, orientada a combatir este delito que afecta la competitividad, debilita las finanzas públicas, pone en riesgo la salud y la seguridad de los ciudadanos, y golpea directamente a quienes trabajan de manera formal y cumplen con la ley.

Textiles, confecciones, maquinaria, calzado y cigarrillos encabezan los sectores más afectados por el contrabando en Colombia, según el balance presentado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre los resultados de su estrategia anticontrabando durante 2025.

Entre el 1 de enero y el 21 de diciembre del año en curso, las acciones de control permitieron la aprehensión de mercancías avaluadas en más de $523 mil millones, como resultado de 23.704 procedimientos realizados en diferentes regiones del país.

Sectores más impactados

De acuerdo con el consolidado de la DIAN, el mayor valor de mercancía incautada corresponde a textiles y sus manufacturas, que representan cerca de una cuarta parte del total aprehendido. Le siguen máquinas, aparatos y material eléctrico, así como calzado, sectores que históricamente han sido altamente vulnerables al contrabando.

También registraron afectaciones relevantes las materias plásticas y sus manufacturas, junto con tabaco y productos derivados, lo que evidencia la diversidad de bienes que ingresan de manera irregular al país y el impacto transversal de este delito sobre la industria nacional y la salud pública.

Principales ciudades con aprehensiones

En el análisis territorial, Cali y Medellín lideran el listado de ciudades con mayor valor de mercancías aprehendidas, seguidas por Bogotá, Cartagena y Barranquilla. En conjunto, estas capitales concentran una proporción significativa del valor total incautado, aunque el mayor número de procedimientos se distribuye en el resto del país, lo que refleja una acción sostenida y descentralizada de la autoridad aduanera.

Estrategia integral contra el contrabando

La DIAN explicó que la lucha contra el contrabando en 2025 se ha desarrollado bajo una estrategia integral, teniendo en cuenta su relación con delitos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Uno de los pilares ha sido la articulación público-privada, a través de las Mesas Anticontrabando, donde autoridades y gremios trabajan de manera conjunta sobre sectores estratégicos como textiles, calzado, medicamentos, cigarrillos, licores, agroquímicos y comercio en zonas francas. Las mercancías asociadas a estos sectores representan más del 76 % del valor total aprehendido en el año.

Otro componente clave han sido los cercos anticontrabando, con seis grandes despliegues operativos en corredores viales estratégicos del país, incluyendo el Suroccidente, la región Caribe, el nororiente y el Eje Cafetero. Estas acciones sostenidas han permitido golpear las rutas de movilización de mercancía ilegal y fortalecer el control territorial.

A ello se suma el uso intensivo de inteligencia y analítica de datos, apoyado en herramientas tecnológicas como el Centro de Trazabilidad Aduanera y el trabajo de la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA), que han permitido identificar patrones de riesgo, desmantelar redes criminales y combatir nuevas modalidades como el cibercontrabando.

“Plan Navidad”: resultados al cierre del año

Como acción especial de fin de año, la DIAN activó el “Plan Navidad”, enfocado en proteger el comercio legal durante la temporada de mayor consumo.

En la primera gran intervención, realizada el 13 de diciembre en 13 ciudades del país, se lograron aprehensiones por un valor superior a $7.330 millones de pesos, tras operativos simultáneos en 34 puntos estratégicos.

Posteriormente, el 17 de diciembre, durante labores de control en zonas francas, la entidad aprehendió en Bogotá mercancías por más de $15.000 millones, halladas en contenedores con calzado, bisutería, artículos electrónicos y misceláneos.

Adicionalmente, a nivel nacional, se incautaron otras mercancías por $1.590 millones de pesos, entre ellas licor, equipos industriales y materiales para empaque.