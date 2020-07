¿Qué tan golpeada quedaría la economía con una eventual segunda cuarentena?

En Hora 20 analizamos las complejas consecuencias económicas de la pandemia y de si en este punto sería efectivo volver a un aislamiento estricto. Una mirada a la polémica por la creación de un Consejería para la Vicepresidencia y de la presencia del Fiscal general y Contralor en la Isla de San Andrés. Por último, un análisis a las denuncias de abuso sexual contra militares en el Guaviare el año pasado.

Al mismo tiempo, en el que se debate si es necesario volver a una segunda etapa de aislamiento estricto por cuenta de un aumento acelerado en los casos de COVID-19 y la ocupación en las camas UCI no se detiene; se conocen las preocupantes cifras económicas de las últimas semanas como el aumento del desempleo, las nada alentadoras proyecciones de crecimiento y la disminución en las tasas de interés.

Este martes se conoció la tasa de desempleo del mes de mayo que se ubicó en un punto histórico del 21,4 por ciento, lo que quiere decir un aumento del 10,9 por ciento frente al mismo mes de 2019. Esto se traduce en 4,9 millones de personas sin empleo, aunque con una leve recuperación frente a los 5,3 millones de desempleados en abril. Según el DANE para mayo son 733 mil personas más ocupadas, que en abril y 611 mil personas desocupadas menos. Frente a esta leve recuperación preocupa el desempleo del 24 por ciento en las 13 ciudades principales, y en ciudades donde supera el 30 por ciento como Ibagué, Neiva y Armenia.

Otra de las cifras que va dejando los efectos de la pandemia es la disminución en las tasas de interés que anunció el Banco de la República y que quedaría en 2,50 por ciento. En lo que va del año la reducción ha sido de 175 puntos básicos y es la cuarta vez que lo hace durante la pandemia.

Aunque para algunos funcionarios del gobierno lo peor en materia económica ya pasó por la fuerte caída en abril y una leve recuperación en mayo, se llega a creer que en materia económica y en medio de la apertura de casi todos los sectores económicos, la peor parte de la tormenta ya fue superada. Sin embargo, las proyecciones internacionales no son las mejores, pues el Fondo Monetario Internacional prevé para Colombia una contracción de la economía del 7,8 por ciento para el 2020.

Las complejas cifras económicas han puesto a dudar a los gobernantes locales y al presidente qué tan efectiva puede resultar una segunda etapa de aislamiento obligatorio como lo ha propuesto la alcaldesa Claudia López, ante un aumento acelerado en varios puntos de la ciudad y una ocupación en camas UCI del 73,4 por ciento. Sin embargo, tras la reunión de esta tarde entre la alcaldesa y el ministro de Salud, se acordó pasar de 425 ventiladores para la ciudad a 722 y hoy se entregarán 305 ventiladores con el fin de cumplirle a la ciudad y así evitar un cierre de 14 días como lo planteó López este fin de semana. Anuncio que no fue bien recibido ni por el gobierno nacional ni por los gremios, principalmente por la profundización de la crisis económica.

Lo que dicen los panelistas

Para Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, las cifras económicas son preocupantes. “Tener millones de colombianos sin empleo, más los que están en informalidad es algo que repercute en seguridad, hambre y pobreza.” Agregó que de cara a la situación del país no funcionaría un aislamiento obligatorio profundo, sino que se debe hacer énfasis en el comportamiento individual y en el distanciamiento social.

Frente a los últimos escándalos de violencia sexual por parte de militares, Bedoya apuntó que este problema no se resuelve solo con justicia y que es necesaria una doctrina y educación a las unidades en formación; también hizo énfasis en que es necesario que se refuercen los programas de educación y selección de las personas que van a entrar a las Fuerzas Militares.

Yohir Akerman, periodista y columnista en El Espectador, considera que no son los líderes los que determinan la agenda, sino la pandemia la que impone los tiempos, por lo tanto, resalta que los daños económicos por cuenta del coronavirus son mediciones que no permiten ver lo que en realidad puede dejar, ni la dimensión de la situación en términos de pobreza. También hizo énfasis en una teoría como la del punto medio en la que es necesario un equilibrio entre mantener un distanciamiento social, control de la infección y desarrollo de la economía.

En relación con el acto de violencia sexual por parte de militares a una menor indígena en Guaviare el año pasado, dijo que son dos los elementos a analizar: “el primero, el desprecio histórico de las instituciones del Estado por las comunidades indígenas. El segundo, una tradición de encubrimiento de los hechos de violencia sexual por parte de las Fuerzas Militares.” Agregó que el país no conoce las medidas que se toman al interior de la institución, que los mensajes no son claros por parte del Presidente y del ministro de Defensa y que la que termina perdiendo es la institución, ya que le genera un terrible daño.

Frente a otro daño a la institucionalidad, calificó el viaje del fiscal Barbosa y del contralor Córdoba a San Andrés. Pues asegura que el problema no es que ambos viajen a regiones golpeadas y abandonadas por el Estado, pero sí considera que el problema es que hay varios elementos que se dan de manera improvisada y que, por ejemplo, el discurso del Fiscal en la isla no tiene nada que ver con su función.

Luis Felipe Henao, abogado y exministro de Vivienda, sostuvo que la actual situación económica es muy compleja y que las previsiones de contracción económica y de aumento de pobreza no son nada alentadoras. También dijo que la fórmula efectiva podría ser abrir lentamente la economía, pero no por completo, con un énfasis en los protocolos que funcionen bien. “Lo que se hace con cuarentena es destruir consumo, es generar incertidumbre y se genera hambre” concluyó sobre la eventualidad de una nueva cuarentena.

Frente a la visita del Fiscal y del Contralor a la isla de San Andrés, dijo que el problema no es que fueran a la isla, el problema es si se quedaron todo el fin de semana, además, dijo que los mensajes que envía el Fiscal no son claros y que se envía un mal mensaje por parte de las instituciones. Sin embargo, dijo que se deben analizar las motivaciones del viaje del Contralor, como un sobrecosto en un contrato de $800 millones de pesos o la intención del gobernador de la isla de dejar en interinidad al Hospital de San Andrés; ambos actos que se pudieron detener en la visita del Contralor Córdoba, según Henao.

Poly Martínez, corresponsal del diario ABC de España y columnista en Semana.com, considera que teniendo en cuenta experiencias de países como Brasil y Chile, la fórmula no debería ser ni cerrar, ni abrir por completo la economía. Sin embargo, frente al tema económico, mostró especial preocupación por el aumento en el desempleo en las mujeres, lo que las pone en una condición aun más vulnerable, y problemas de violencia e inseguridad en su contra. Agregó que un llamado a 14 días más de aislamiento prende las alarmas, pero también se ve que la pandemia continúa, no se llega al pico y las UCI no son suficientes.

“El Fiscal Barbosa sigue hablando como si fuera del Gobierno; él no se ha quitado la camiseta. Lo del segundo puesto mas importante es impresionante; la rueda de prensa es caótica, en esa rueda de prensa hablaba de todo, tocaba temas que no tenían mucho que ver” sostuvo sobre la visita de Barbosa el fin de semana pasado a San Andrés. También se refirió al contralor Córdoba y dijo que para qué hizo una inversión de un sistema de guía que controlaba, se enfocaba en lo financiero, en el que se encarga de una auditoria territorial, si de todas maneras el Contralor General tiene que ir hasta San Andrés para saber qué está pasando.