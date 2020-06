El Pulso del Fútbol, 26 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron del entrenador Jorge Luis Pinto y su vinculación con la selección nacional de los Emiratos Árabes. Óscar dijo: “Me dio mucha alegría y felicidad escuchar esa noticia. Aparte de su temperamento, que debe corregir, es un gran técnico y se merece lo que le está pasando”. Sobre el técnico César agregó: “Es un excelente trabajador, estudioso y lo ha demostrado en todos los lugares en los que ha estado”.

Otro de los temas tuvo que ver con el correo de una oyente, la cual insinuaba que Juan Manuel Lillo llegó como asistente técnico de Pep Guardiola y ya perdió su primer torneo con el Manchester City. César manifestó: “Pues yo no creo que uno le pueda echar la culpa a Lillo, pero ayer fue un partido muy flojo el que jugó el City contra el Chelsea”. Por su parte Óscar complementó: “Empezó mal, pero no creo que sea culpable de nada, apenas empieza”.

Además opinaron acerca del correo de un oyente, el cual decía que Diego Maradona solo había jugado bien durante cuatro años en su carrera y la inconformidad de otros oyentes con esa afirmación. Óscar destacó: “Pecamos por no comentar el correo, pero tengo información de que el doctor que atiende a Maradona dijo que su estado de salud varía mucho y eso le afecta”. Asimismo César finalizó: "Lo que sucede es que yo no me puedo poner a defender a Maradona, en este momento es mejor olvidarlo en su presente y recordarlo en su pasado”.

