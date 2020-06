Isabella Echeverri renovó un año más con el Sevilla de España

El Sevilla Femenino anunció que renovó el contrato de la volante colombiana Isabella Echeverri, quien había arribado a la escuadra española para la temporada 2019/2020.

Isabella venía cumpliendo una gran temporada con el equipo de Andalucía antes de que se cancelará el torneo por la pandemia. La antioqueña de 26 años había estado presente en 19 de los 21 partidos disputados, sumando dos anotaciones.

En declaraciones recopiladas por la página web del equipo, la colombiana se mostró muy contenta por su continuidad en el fútbol español.

"Me siento muy feliz y con mucha ilusión de poder continuar otra temporada más con el Sevilla FC. Desde el primer momento en que me puse la camiseta sentí una responsabilidad muy grande, no únicamente por la historia del club sino también por todo lo que se quiere invertir en este proyecto del fútbol femenino y por todas las buenas personas que están hoy en la ciudad deportiva y que nos ayudan en todo momento. Muy feliz y emocionada de seguir con estos colores y representando a una gran afición", comentó.

Isabella se sume a Leicy Santos, quien recientemente fue comprada por el Atlético de Madrid para continuar una temporada más con el cuadro 'Colchonero'.