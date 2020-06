El Pulso del Fútbol, 18 de junio del 2020

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería recordaron el título número 14 de Millonarios, como un homenaje a la institución, que hoy cumple 74 años. César dijo: “Trajimos el gol de la estrella 14 de Millonarios, la consiguieron después de muchos años. Empataron en los dos partidos de la final y en los penaltis ganó millonarios 5-4”. Sobre el tema Óscar destacó: “En la narración que pasamos se le nota a “Toño” Casale que es hincha de Millonarios y eso está bien. Felicitaciones al equipo embajador por tantas glorias azules que le ha dado al país”.

Otro de los temas tuvo que ver nuevamente con la discusión de quién es el mejor jugador de la historia entre Pelé y Lionel Messi. César manifestó: “Para mí la situación de Pelé en los partidos que no pudo jugar en los mundiales que ganó, no le quitan nada, Pelé fue un monstruo”. Por su parte Óscar comentó: “Yo considero que para ser el mejor jugador del mundo no se necesita ir a un mundial, como es el caso de Messi, pero para ser mejor que Pelé si se necesita ganar un Mundial”.

Además opinaron acerca de la actuación del defensa brasileño David Luiz en el partido entre el Manchester City y el Arsenal, en el regreso de la Premier League. César resaltó: “David Luiz tuvo dos errores graves que terminaron en gol, cometió un penalti, lo expulsaron y puede ser uno de los peores partidos de su historia”. Mientras Óscar finalizó: “Él es buen jugador, pero en las jugadas importantes reaccionó tarde y cuando un reacciona tarde, tiene que pagar”.

