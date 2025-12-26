Índice de Gestión de Proyectos de Regalías en Sucre aumentó su gestión y alcanzó 70 puntos

Colombia

El departamento de Sucre va cerrando su 2025 con buenas noticias: aumentó la gestión en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías y llegó a los 70 puntos.

Según el último informe oficial, el territorio pasó de 63,3 a 70 puntos en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías (IGPR), un crecimiento significativo que refleja una gestión más eficiente, transparente y orientada a resultados.

¿Qué es el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías?

Pues bien, este índice lo que hace es medir la capacidad de las entidades territoriales para formular, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos financiados con regalías. El aumento registrado posiciona a Sucre como un departamento que viene fortaleciendo sus procesos técnicos, financieros y administrativos

¿Qué evaluó el más reciente informe?

Según se conoció, se evaluaron 33 proyectos que fueron financiados con recursos de regalías.

De estos, 3 están por ejecutar, 27 en ejecución y 3 terminados, impactando áreas clave que contribuyen al cierre de brechas y al mejoramiento de la calidad de vida de miles de sucreños.

¿Cuáles son las obras más destacadas?

Dentro de lo más destacado que avanzó durante la vigencia de 2025 se encuentran:

La aprobación en la OCAD Regional Caribe del proyecto de pavimentación de la vía que conecta la cabecera municipal de Galeras con el corregimiento de Santiago Apóstol, en el municipio de San Benito Abad. Esta obra de infraestructura vial, con una inversión cercana a los $79.715 millones, beneficiará a más de 320.000 habitantes y dinamizará la competitividad de la subregión Sabana y, la adjudicación de la construcción de la primera Villa Olímpica del departamento con una inversión de $63.845 millones. Esta infraestructura prepara a Sucre para ser protagonista en los Juegos Nacionales 2027, y se espera que genere alrededor de 125 empleos directos y 375 indirectos.

Es en esa línea que la Gobernación de Sucre ratifica su necesidad de impulsar el desarrollo del departamento para que potencie la sostenibilidad en el territorio.

David Toscano Monterrosa, subsecretario de Inversión Territorial y Regalías de la Gobernación de Sucre, aseguró: “hoy cerramos el tercer trimestre de 2025; de 63,3% pasamos a 70 puntos, que es el resultado de un trabajo muy arduo con todo el equipo de las diferentes sectoriales — infraestructura, educación, desarrollo, energía — que son los que, en estos momentos, llevan a cabo proyectos de regalías de la mano con el equipo de planeación. Lo que nosotros buscamos, lógicamente, es que podamos t