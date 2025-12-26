CAR suspende actividad minera en Villapinzón por disposición inadecuada de residuos

Bogotá D. C.

En atención a una queja ciudadana, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) ordenó la suspensión de las actividades de una explotación minera en la vereda Tibita, del municipio de Villapinzón, por la disposición inadecuada de estériles, es decir residuos, que ocasionaban la pérdida y degradación del suelo comprometiendo su integridad física y capacidad productora.

Según la autoridad ambiental, la explotación afectaba la cuenca del río Alto Suárez, un área de especial protección ambiental

Además, se evidenció la presencia de maquinaria con fugas de combustible, lo que aumentaba el riesgo de contaminación.

“Logramos suspender esta afectación al recurso suelo en una zona de ronda hídrica de especial protección como es la cuenca del río Alto Suárez” afirmó Camilo Poveda, director regional de la CAR, tras un operativo de seguimiento y control realizado por la Dirección Regional Almeidas y Guatavita.

Por otro lado, durante la visita técnica, se verificó la presencia de una bocamina con sostenimiento en madera tipo puerta alemana con el techo y las paredes totalmente forradas con madera.

Mientras que en los alrededores del inclinado se encontró un patio de estériles de aproximadamente 10 m2 y 6 m3, producto de la actividad minera realizada.