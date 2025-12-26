Esta fue la inversión que hizo realidad el nuevo Malecón de Coveñas: conozca la historia

Colombia

Si se recorre Colombia no hay que ser muy detallista para darse cuenta que cada región cuenta con una infraestructura particular y que, además, hay escenarios icónicos en cada uno.

‘El Campín’ en Bogotá. La torre Coltejer en Medellín. El Malecón en Barranquilla. El cerro de las Cruces en Cali y ahora, Coveñas tendrá su propio estandarte: el nuevo malecón.

Esta obra transforma todo el paisaje de la región y está al 100% de ejecución. Por eso, en Caracol Radio le contamos todo lo que lo hizo posible.

¿Cuál fue la inversión?

Lo primero que hay que resaltar es que la obra se consolidó por medio de dos gobiernos departamentales de Sucre: la administración anterior que aseguró los recursos, y la actual en cabeza de la gobernadora Lucy García que la ejecutó y consolidó.

Cabe mencionar que la obra hace parte de uno de los proyectos emblemáticos del Pacto del Golfo y es una pieza clave de la visión de la Ciudad Natural del Golfo de Morrosquillo.

Así, contó con una inversión superior a los $28.921 millones.

Esto, así, demostró que el Gobierno departamental es una administración de resultados y no sólo palabras.

¿Cómo es el nuevo malecón?

El nuevo malecón incorpora elementos innovadores y funcionales que se integran de manera armónica con el entorno natural. Entre ellos se destacan una moderna batería sanitaria, áreas comerciales, pasarela de acceso al mar para personas con discapacidad, zonas de manglares, casetas de salvavidas, sistema de recolección de aguas lluvias, espacios vehiculares, peatonales y una ciclorruta. Además, cuenta con un pavimento estampado de colores que dialoga con el paisaje costero y realza la experiencia de quienes lo recorren

Las declaraciones de la gobernadora de Sucre, Lucy García

La gobernadora del departamento de Sucre, Lucy García, se pronunció al respecto de este hito histórico y afirmó que “este Malecón de Coveñas es espectacular. Hoy lo vemos culminado y convertido en un espacio mágico con un pavimento de colores, zonas peatonales amplias, accesibilidad y un diseño que respeta la dinámica marina”.

“El Golfo de Morrosquillo se lo merece. Esto atraerá a muchos turistas y consolida nuestra visión de la Ciudad Natural del Golfo”, añadió.

Así las cosas, con la obra completamente ejecutada, el Malecón de Coveñas se convierte en un nuevo símbolo de renovación urbana, un espacio seguro y atractivo para propios y visitantes, y un punto de encuentro que impulsa el turismo, la economía local y la protección.