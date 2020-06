100 dias de la COVID-19: ¿Es la pedagogía y autocuidado la salida?

En Hora 20 analizamos cómo va el país al cumplirse los 100 días de la llegada del coronavirus en el país y las nuevas medidas para contener el contagio. También una mirada a la captura de Alex Saab en Cabo Verde y de las repercusiones para Colombia, Venezuela y Estados Unidos. Por último, una opinión a la propuesta del general Naranjo sobre las modificaciones a la Vicepresidencia.

Cuando se cumplen 100 días de la llegada del COVID-19 al país, las ciudades de manera regionalizada empiezan a tomar sus propias decisiones, mientras que en el país ya hay 54.931 casos y hoy se alcanzó a tener 75 personas fallecidas. Al mismo tiempo en la mayoría de las ciudades se sigue abriendo la economía, se aumenta en el número de pruebas, pero desafortunadamente la capacidad en UCI se sigue reduciendo cada vez más.

En Bogotá la alcaldesa tomó nuevas medidas como permitir la apertura de nuevos sectores económicos, pero al mismo tiempo declarar alerta naranja en las UCI, para que el Distrito entre a tener el control de estas, ya que este lunes se conoció que la capacidad UCI en la capital ya está en un 59 por ciento. Nuevas medidas como establecer zonas de cuidado especial y el pico y cédula para controlar la salida de las personas a supermercados y bancos. En Atlántico, donde en un solo día se alcanzaron más de mil casos, el alcalde de Barranquilla decretó también la alerta naranja, ya que las UCI de la ciudad están ocupadas en un 78 por ciento, por lo cual el gobierno tuvo que enviar este lunes 49 nuevos ventiladores a la ciudad.

Después de conocerse las nuevas medidas para ciudades con altos números de contagio, la directora del Instituto Nacional de Salud, Martha Ospina emitió un comunicado alertando al país sobre el rápido incremento de contagio, hospitalización y fallecidos. En el llamado especial señaló que “si cada colombiano no toma en serio las medidas, habrá más contagiados y más muertes.” Y rescata que si el país continúa con ese ritmo de contagio y de transmisión del visrus, será muy complejo mantener la capacidad para identificar y aislar los casos.

Por si no fuera poco el negativo escenario del INS, la secreatría juridica de la presidencia le envío un informe a la Corte Constitucional en el que explica las razones por las que se delcaró una segunda emergencia económica y la extensión de la emergencia sanitaria. Uno de los argumentos presentados por el gobierno, junto con el ministerio del Salud y el Instituto Nacional de Salud es que se prevé que para finales de 2020 el país tenga 3 millones de contagios, 4.600 muertes y que para la fecha 170 mil personas habrán pasado por camas UCI y con el pico de contagio previsto para el 25 de agosto.

Con más de 470 mil pruebas realizadas desde que llegó la pandemia al país, con la publicación de estrictos protocolos de bioseguridad el país sigue planeando su retorno a la normalidad. Las ciudades siguen abriendo economía y al mismo tiempo el gobierno empieza a publicar protocolos para el regreso a clases en agosto y la reapertura de aeropuertos, aunque la pandemia por ahora parece no dar tregua.

Lo que dicen los panelistas

Según Paca Zuleta, abogada, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, como sociedad nos hace falta una reflexión de fondo sobre la pedagogía, cultura ciudadana y las consecuencias de nuestras acciones, ya que es importante pensar que las acciones de cada individuo van a tener cierto impacto en otras personas. Otro de los puntos que plantea para hacer pedagogía es la necesidad de confiar en el otro como ser pensante que es capaz de tomar sus decisiones cuando se le entrega información. Añade que regularmente los mensajes se agotan y que frente a la pandemia está ocurriendo, por lo que opina que es importante que el lenguaje por parte de las autoridades sea claro y no contradictorio en el que se envíe un parte de confianza en la comunidad.

Frente al debate sobre el papel de la vicepresidencia, plantea que es un debate valido, pero le molesta que surja a partir de lo que ocurrió con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Sostiene que se debe mirar qué conviene en el marco de las instituciones y de la estructura organizacional de la presidencia. También apunta que este cargo desde hace algunos años se desempeña bajo funciones y alcance especial y que puede ser organizado bajo un arreglo institucional.

Para Alejandro Santos, director de la revista Semana, estamos entrando en un punto crítico, un punto de la ola que estábamos anticipando desde hace varios días, donde sabíamos que nos enfrentaríamos a una tormenta perfecta. Agrega que a medida que se vaya abriendo más la economía y los sectores productivos, los casos de contagio aumentan por lo que considera que la manera de enfrentarla no es solo policía, es un tema de disciplina social, en la que la cultura ciudadana juega un papel determinante. Además, plantea que las decisiones tomadas por ahora han sido correctas y el asunto de focalizar y controlar la pandemia es positivo, pero que dichas medidas deben estar coordinadas con el fin de controlar el contagio a través de la disciplina social.

Sobre la captura de Alex Saab en Cabo Verde, plantea que este hecho se puede convertir en la garganta profunda en la guerra fría de Nicolás Maduro desde el régimen de Venezuela en el ajedrez junto a Rusia, Irán y Washington; en el que Colombia siente un enorme coletazo de las acciones de Venezuela en medio de esa especie de guerra. En cuanto a las posibilidades de que Saab revele lo que sabe, dice que podrá poner en evidencia el grado de corrupción en Venezuela.

Iván Cancino, abogado y Columnista, apunta que estamos en un momento en el que es imposible retroceder y volver a un aislamiento permanente, por lo que opina que a la mayoría de la ciudadanía le ha faltado autocontrol y autocuidado. “Se pueden hacer campañas, pero si la persona no pone de su interés con controles que no son difíciles, será muy complejo que el sistema de salud no se sature” afirmó sobre la indisciplina de las personas en algunas zonas del país. Agrega que el problema no es solamente con algún sector del país o en alguna región, dice que es generalizado y que es evidente cuando las personas aprovechan el puente festivo para salir de la ciudad.

En cuanto a la captura de Saab, plantea que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para atacar al régimen de Maduro en caso de que se logre la extradición y que, por otro lado, Irán, Rusia y Venezuela presionan duro para que este no sea extraditado por las autoridades de Cabo Verde. “Es un pulso político de un miedo enorme por parte de Venezuela de que este señor llegue a Estados Unidos y empiece a contribuir en las investigaciones en contra de Maduro” concluyó sobre el tema.

Para Juan Pablo Estrada, abogado y profesor universitario, al inicio del aislamiento las personas acataron las medidas y cumplió con rigor los lineamientos de las autoridades, pero opina que desde un momento inició una especie de indisciplina social y de falta de cultura ciudadana que ha generado que la situación se pueda complicar. Agrega que el balance a veces no puede ser mejor debido a nuestra idiosincrasia, al ver partidos de fútbol y fiestas en varias regiones del país cuando estamos en un momento complejo de la pandemia. “La gente se relajó y pensó que acá el tema está controlado. Estamos casi a los 100 muertos diarios, ya vamos en más de 1.800 diarios. Estas intervenciones locales se van a tener que mantener y posiblemente los efectos económicos sean peores. El problema es el colapso del sistema sanitario.”

Sobre la captura de Saab dijo que Estados Unidos lo quiere en su territorio para que cuente lo que sabe de Maduro; que Venezuela va a dar el alma para evitar que este sea extraditado y que en Colombia están con susto desde varios sectores por lo que pueda contar en materia de injerencia en política y lavado de activos “esta pelea va a estar complicada” concluyó.