Protestas de Fecode: ¿Estamos preparados para volver a clases presenciales?

En Hora 20 se debatió sobre la idea de Fecode de convocar a marchas; el pedido de Claudia López y los argumentos del ministerio de Educación sobre el regreso a clases. También una mirada a las constantes amenazas contra los profesionales de la salud. Por último, una opinión sobre la compleja situación en la frontera con los migrantes venezolanos.

Cerca de 10 millones de estudiantes podrían volver el próximo 1 de agosto a las aulas de clase bajo un modelo de alternancia en el país. Esa medida es la que ha provocado que desde Fecode se convoque a movilizaciones ya que consideran que es una medida irresponsable la cual puede poner en riesgo la vida de estudiantes y docentes. Además, dicen que el país no está preparado para dar este paso ya que la infraestructura en los colegios no es la adecuada.

Las manifestaciones que tendrán su segunda jornada el próximo 11 de junio, han encendido las alarmas por el riesgo de contagio de COVID-19 que se puede presentar al haber aglomeraciones en las calles. Sobre este hecho, hoy la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la sensatez para que no se convoquen este tipo de concentraciones, y dijo que, por decisión constitucional, desde la alcaldía no hay autoridad para autorizar o prohibir las manifestaciones.

Por ahora el ministerio de Educación ha explicado que los protocolos se están elaborando y que las directrices serán entregadas a los departamentos para que estos establezcan y ajusten los procesos para que se puedan iniciar las clases presenciales en agosto. Algunas autoridades regionales ya han respondido y han dicho que las condiciones no están dadas, que las medidas pueden ser irresponsables y que la infraestructura es precaria para que se puedan cumplir con los protocolos establecidos por el gobierno, como el lavado de manos frecuente y mantener una distancia mínima de dos metros, lo que generaría que la capacidad en los salones de clase se reduzca, así como la alternancia de las clases. Desde la Federación de Directivos Docentes la negativa es la misma y piden que las pruebas Saber 11 de la segunda mitad del año sean canceladas.

En el mundo las medidas son similares a las que se han tomado en Colombia, sin embargo, hay unos que van más rápido que otros. En el Reino Unido donde las clases para la primaria retornaron la semana pasada fueron canceladas, ya que después de una reunión entre el gobierno y los sindicatos de profesores se determinó que el país no estaba preparado para que los estudiantes volvieran a estudiar y ahora tendrán que esperar hasta septiembre. En el resto de los países de Europa las clases han iniciado de nuevo de manera escalonada y por diferentes fases. En la región, Argentina espera volver a clases presenciales en agosto, mientras que México se ha dejado la decisión en manos de los gobernadores.

Lo que opinan los panelistas

Lariza Pizano, politóloga, analista y periodista, señala que una cosa es el anuncio de hace unos días del ministerio de reabrir parcialmente colegios, el cual delega en autoridades locales la posibilidad, mecanismos y protocolos para que estos abran. Agrega que ese anuncio puede ser confuso ya que el país retomaría las clases en los colegios para el momento cuando se tiene esperado el pico de la pandemia. “Ese anuncio se tiene que diferenciar de la marcha y lo que planeta Fecode. Ellos dicen que sale un grupo de directivos por el tema de falta de comunicación con el gobierno. Ministra dice que sí hubo comunicación.” Concluye diciendo que muchos padres de estudiantes les preocupa el hecho de que los hijos vuelvan a estudiar y que no estén claros los protocolos ni la seguridad de los estudiantes.

Sobre la compleja situación en la frontera con Venezuela, dice que pronto volverán los problemas de delincuencia por las trochas que comunican a ambos países. Además, sostiene que la OPS que era la encargada de jugar un papel de mediador entre Colombia y Venezuela ha demostrado que no tiene la capacidad de gestión para lograr un acuerdo en lo local y regional.

Antonio Sanguino, senador por el Partido Alianza Verde, opina que, como defensor de la protesta social, es importante determinar cuando conviene o no convocar a movilizaciones y del riesgo que se puede correr durante la pandemia. En cuanto a establecer qué tan preparado está el país para volver a clases presenciales en agosto, dice que esto va a ser como un saludo a la bandera en el que las instituciones y el país no estará preparado para mantener los protocolos o para recibir las aglomeraciones de niños en los colegios. Añade que ante esta competencia de flexibilidades del aislamiento se puede poner en riesgo la salud de la población y que una de las salidas es poder concertar entre el Ministerio de Educación y los profesores los protocolos claros para el retorno a las clases. Opina que la cuarentena también ha develado varios problemas como es la carencia en materia educativa y la falta de conectividad.

Frente al tema de Venezuela dice que es importante que el país pueda despolitizar ese tema y se pueda habilitar un corredor sanitario, el cual se ha pedido desde algunos sectores en el Congreso, y que sea acordado entre los dos países con el fin de que haya acompañamiento de las instancias internacionales para que se atienda el problema migratorio y fronterizo durante la pandemia. Agrega que otro de los problemas es que las fronteras de Colombia con Venezuela están acumulando el retorno de migrantes desde distintos países de la región y que eso puede agravar la situación. Por último, dijo este jueves el Congreso votará una ley migratoria que permita organizar la oferta pública del Estado colombiano sobre la migración.

Gabriel Vallejo, representante a la Cámara por el Centro Democrático, considera que el llamado a las movilizaciones por parte del sindicato es una irresponsabilidad en un momento muy complejo para el país. “Es oportunista, el gobierno ha sido muy claro con esto: no va a haber presencialidad absoluta, todo será gradual. Esta decisión envía un mensaje que es muy malo para el país. Esperaría que alcaldía no les otorgue permiso para que se movilicen, pero el pronunciamiento de la alcaldesa es medio tibio.” Agrega que en este momento el país esperaría del sindicato una posición proactiva en la que se busquen alternativas para volver a la normalidad, pero para el senador lo que están buscando con este llamado, es oportunismo político.

En cuanto a la amenaza al médico en Soledad, Atlántico, dijo que la indignación frente a este hecho puede ser momentánea, pero que el gremio viene con problemas, por lo cual está muy golpeado. Explica que el 60 por ciento de los 700 mil trabajadores de la salud trabajan por prestación de servicios. “El gremio médico está dolido, pasa el tiempo y no nos acordamos y lo hacemos en un momento tan difícil. Hay que provechar este momento para cambiar esos problemas del sistema.”

Para Fabio Humar, abogado penalista, convocar marchas, cualquiera que fuera el convocante, eso es un suicidio. Además, dice que, si las marchas no se pueden prohibir, pues se podría limitar el número de personas que van a salir. Sobre el papel de Fecode, dijo que ellos han sido el único factor por el cual la educación pública no ha florecido como debe. “Han maltratado estudiantes, no les importa la calidad de educación siempre y cuando ellos mantengan triunfos económicos. Son una izquierda trasnochada con un discurso que no se entiende” criticando fuertemente el papel del sindicato de los maestros y la incidencia que han tenido en el modelo educativo del país.

Frente a los ataques al personal médico, dice que estos hechos son una mezcla de ignorancia y miedo. También sostiene que estos actos dejan un sabor de profunda tristeza y “de un dolor de cómo ese señor sale a trabajar en medio del miedo que puede sentir en su ejercicio profesional y ahora que lo maten o lo hieran.”