“Denuncias que los buenos ponemos, no son investigadas”: alcalde La Merced

En diálogo con 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, Jhonatan Vásquez Duque, alcalde de La Merced, Caldas, habló sobre “El Autofiscal”, columna de Daniel Coronell.

“A mi llevan a la cárcel porque unos exparamilitares, del bloque Cacique Pipintá, me señalan de haberlos acompañado a identificar unas personas para asesinarlas, cosa que no fue cierta”.

Afirmó que salió absuelto y no accedió a las intimidaciones de los exparamilitares, pero ahora por denunciar lo señalan.

“Las denuncias que los buenos ponemos, no son investigadas”, afirmó.



El alcalde de la Merced, Caldas, teme por su vida y la de su familia luego de hacer las denuncias de extorsión.

“Cuando a mi me llega la extorsión y me dicen que tengo que pagar 300 millones de pesos, empecé a grabar el 80% de las llamadas y ahí quedaron plasmados con nombre propio quienes lideres ese cartel”.

El señalamiento del Fiscal Mariano Ospina Vélez, lo hace un detenido y no el alcalde, pero ahora la vida del alcalde corre peligro.

Por su parte, el periodista Daniel Coronell también se refirió al caso:

“Cuando se hace público, el tema el fiscal manifiesta el impedimento”

En su columna "El Autofiscal”, en donde se evidencia que el fiscal Mariano Ospina Vélez, que es señalado de participar en una extorsión, es el mismo asignado para investigar estos hechos.

“Yo no he recibido respuesta de la Fiscalía sobre el tema, por un medio de comunicación me enteré que el fiscal Mariano Ospina Vélez, se va a declarar impedido en el caso”.

Para el columnista Daniel Coronell, este fiscal no es el indicado para estudiar este caso y también pide protección para el alcalde de la Merced, Caldas, y su familia, ante el peligro que corre su vida por hacer estas denuncias.