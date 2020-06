Alcalde de La Merced niega haber denunciado al fiscal Ospina por extorsión

El alcalde de La Merced Caldas, Jhonatan Manuel Vásquez, niega que él haya acusado al fiscal Mariano Ospina como partícipe de una extorsión en su contra, como lo aseguró en una columna el periodista Daniel Coronell.

Hace unos días, Vásquez denunció ante la Fiscalía General de la Nación que mientras estuvo interno en la cárcel La Blanca de Manizales, querían extorsionarlo, pidiéndole 600 millones de pesos, a cambio de su libertad. En una columna, el periodista Coronell afirmó que Vásquez le había dicho que una de las personas que se beneficiaría con el dinero sería el fiscal Mariano Ospina, quien estaría encargado de su caso, sin embargo, en diálogo con Caracol Radio, el alcalde negó que haya hecho tal acusación.

“El periodista Daniel Coronell me hizo una llamada en la que me pregunta acerca de unas denuncias que yo he hecho sobre un cartel de falsos testigos que opera en el departamento de Caldas, y del cual yo fui y soy víctima todavía. Coronell tiene una grabación, donde no soy yo, sino que es un ex paramilitar que se llama Oscar Guillermo Sánchez Múnera, alias Don Mario, el que menciona al señor fiscal Mariano”, manifestó Vásquez.

El alcalde hace referencia a unas grabaciones que él mismo entregó a la Fiscalía, donde se escucha a alias Don Mario explicando entre cuáles personas se repartiría los 600 millones de pesos, y en donde se menciona a un Mariano.

“Yo lo único que pido es que la justicia investigue a las personas de este cartel, yo confío en la Fiscalía y no he hecho tal acusación. Yo voy a seguir denunciando así me cueste la vida”.

