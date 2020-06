¿Tiene Colombia un problema de racismo estructural en la sociedad?

En Hora 20 un especial en el que nos dedicamos a analizar el racismo latente y estructural que tiene Colombia. Esto a raíz y en parte a las movilizaciones sociales que se han visto en los Estados Unidos por cuenta de la muerte de George Floyd. También hablamos de cómo está el país en materia de discriminación, de las necesidades de un cambio de mentalidad y de los problemas que aquejan a las comunidades afro.

Las alarmas del racismo y de la discriminación se han vuelto a encender en el mundo, aunque de por sí nunca han estado apagadas. Con la muerte de George Floyd en Estados Unidos a manos de un policía que presionaba su rodilla sobre el cuello de su víctima, una serie de movilizaciones empezaron a contagiar a toda la nación americana, movimientos como Black Lives Metter tomaron fuerza a través de su discurso quizás como lo hizo Martin Luther King o los Black Panther en la década de los 60. Pero esos movimientos no se quedaron allá y ahora en Colombia retoman vigencia, también a raíz de la muerte del joven Anderson Arboleda a manos de un policía que le propinó varios golpes con su bolillo, esto en Puerto Tejada, Cauca.

Ahora que se empieza a reconocer que el racismo es un problema estructural como país y que el abandono estatal de las comunidades afrocolombianas es cada vez más evidente, es necesario poner sobre la mesa las realidades de las negritudes en Colombia. Hay que empezar por el hecho de que las cifras demográficas y de población sobre los afros en Colombia son deficientes. Según el DANE, en el censo del 2018 en el país hay casi 3 millones de personas que se reconocen afro, representando una reducción del 30 por ciento frente al censo del 2005. Se estima que el 30 por ciento vive bajo pobreza dimensional y que el 85 por ciento también vive sobre la marginalidad. En cuanto a salarios el panorama no es alentador, se estima que el 75 por ciento recibe menos del salario mínimo legal.

Aunque en Colombia la abolición de la esclavitud fue mucho antes que en Estados Unidos; ambos países han tenido una tradición de segregación, de olvido y de rechazo hacia las comunidades negras. En Colombia, según expertos se vive una especie de racismo solapado, que revictimiza las comunidades y que discrimina sin ningún temor. Según el Barómetro de las Américas de 2018, se resalta que el 19,8 por ciento de los afrocolombianos ha sufrido en algún momento la discriminación por su color de piel.

Ahora entonces con la llegada de manifestaciones masivas en Estados Unidos y el clamor de una comunidad que pide no ser más atacada ni discriminada, en Colombia se abre el debate del racismo, de las desigualdades, de los estereotipos desde la forma como las mujeres portal su cabello, hasta la forma como hablan. Esto sin hablar del abandono estatal y de una población que ha estado en medio del fuego cruzando durante el conflicto armado y que representa a más de 800 mil víctimas en todo el país. Se ha abierto el debate si lo que tenemos es un problema como sociedad, de si tenemos una lucha pendiente contra el racismo y si es así cómo se debe corregir

Lo que opinan los panelistas

Francia Márquez, líder social, activista por los derechos humanos y medioambientales, apunta que las comunidades afro han sufrido violencia estructural histórica. “Esto no comienza con el conflicto armado, viene desde la esclavitud. Y que esa situación de violencia histórica no ha permitido que como pueblos vivamos en condiciones dignas” comenta sobre la situación de las negritudes en Colombia. Agrega que una condición de olvido estatal, de conflicto armado y de políticas discriminatorias han puesto en evidencia el racismo estructural.

La líder apunta que uno de los grandes problemas son los estereotipos y el falso discurso que se le atribuye a los afros, usa el ejemplo de “debemos conseguir un blanco para la familia para poder mejorar la raza” y añade “cuando escucho eso pienso que es un discurso que está en la institucionalidad, pensado por las personas que quieren montar un proyecto de Nación y las personas adoptan esas palabras en la cotidianidad de su vida” concluye.

Señala que la solución no es solo decir que no se es racista, “hay que ser antirracista.” Agrega que esas acciones se tienen que complementar con educación, estrategias en casa y deconstruir el racismo estructural que hay al interior de las personas.

Mábel Lara, periodista, panelista de la mesa de trabajo de 6 AM Hoy por Hoy de Caracol Radio, inicia su intervención diciendo que el racismo mata y que es una realidad que tenemos que ver como sociedad. Agrega que no está de acuerdo con la clasificación de razas, piensa que es equivocado, ya que biológicamente solo somos una. “El racismo es estructural, sigue existiendo y no hemos reconocido que hay que atacarlo directamente.”

Apunta que el racismo se ve reflejado de muchas maneras en la sociedad con actitudes como el trato menos cortés; el rechazo; la sospecha; pensar que el afro es un posible delincuente.

Considera que estas movilizaciones contribuyen a ponerle foco al tema, dice que lo que no se nombra, no existe “que hoy estemos hablando de este tema es una apertura para decirle al país que somos racistas.” También dice que la forma de avanzar es trabajar en políticas públicas; que se abra una brecha de esperanza frente al cambio y respeto por la diferencia

María Isabel Mena, historiadora, investigadora de temas relacionados con comunidades afrodescendientes, en una posición contraria a la de la periodista Mábel Lara, apunta que ante las situaciones que estamos viviendo con las manifestaciones y el abuso policial, es justamente la raza lo que puede ayudar a entender qué es lo que ocurre. “La raza no existe en el orden biológico, pero resulta que cuando uno viene pigmentado al mundo, es un registro para el mundo social. Es un profundo marcador de quién entra o no en la fotografía” señala frente a la importancia de la raza.

Agrega que Colombia con un código penal en el que se castiga los actos racistas y la vulneración de los derechos de minorías, se hace una especie de reconocimiento al daño ético, moral y simbólico que se le ha hecho a esas comunidades a través de la discriminación. Pero dice que este reconocimiento es la puerta de entrada al tema, ya que no es suficiente con sancionar una ley, cuando esta no es aplicada y no se llama al ciudadano agresor a responder.

Sostiene que es una convencida de que la labor desde los hogares y lo que se refuerce desde las escuelas para lograr que los niños entiendan que s normal que unos sean más negros que otros, y que como sociedad podamos hablar tranquilos de las cosas duras. Agrega que la escuela es la primera fábrica democrática del mundo, en la que los niños deben entender de que el mundo es diverso racialmente. “En la medida que esa sociedad niegue que está enferma de racismo, las oportunidades son muy pocas” concluye.

Ray Charrupi, abogado, fundador del movimiento Chao Racismo, considera que uno de los problemas frente al racismo son los problemas de comunicación, pues opina que el discurso debe ser menos académico y lo más asertivo posible. Sostiene que como líder tiene la obligación de no seguir comunicando para las comunidades afro, sino que el discurso debe ir para el resto de la sociedad. Agrega que, aunque Colombia sí tiene un racismo estructural, es algo muy gaseoso y que las personas no van a entender bien.

Piensa que ahora que se debe dejar de lado los temas académicos e “ir por las masas” es importante garantizar la inclusión en todos lo niveles.

Sobre un audio publicado durante el programa en el que una mujer negra define como hipócritas mas manifestaciones en Estados Unidos porque no miran para dentro el problema; Ray asegura que ese discurso no tiene ningún asidero, que es una opinión insensata “es como si en una noticia de feminicidio se dice que fue porque ella se lo buscó” eso es hipócrita.