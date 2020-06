Líderes sociales no queremos alianza con violentos: líder social de Mampujá

En diálogo con Hora 20 de Caracol Radio, la líder social de las tejedoras de Mampuján y que recibió una amenaza en la noche del 3 de junio contó la forma como recibió la amenaza. “En la madrugada del tres aparecieron hombres con machetes merodeando mi casa y antes de medio día me llamó a mi celular una persona, un jefe paramilitar que se identificó como del clan del golfo” relató ante la manera como fue amenazada.

Agregó que en la llamada ella escuchó una voz autoritaria, “me pregunta que si no sé con quien estoy hablando, y me recuerda que estoy hablando con un jefe paramilitar.” Contó que ellos lo que pretenden es que se reúnan con ellos, pero que, como líderes sociales, no quieren alianza con violentos. Recuerda que por 19 años han construido paz y han movido a la memoria como reparación individual y colectiva.

Sobre la respuesta de las autoridades, comentó que hasta el momento han tenido el respaldo de muchas personas y que ha podido sentir la solidaridad. En cuanto a la Policía contó que solicitó un seguimiento cerca a su casa y puso el respectivo denuncio ante las autoridades.

“Nosotros somos líderes del proceso de Justicia y Paz, fuimos la primera sentencia de Justicia y Paz y de restitución de tierras. Nunca habíamos sido amenazados y no nos hemos sentido perseguidos. Nunca lo hemos aceptado. No hemos aceptado seguridad porque no ha sido necesaria, pedí la ronda policial para sentirme tranquila, pero me quedo en mi casa” afirmó sobre la denuncia que ha recibido.

Frente a la elaboración de tapabocas realizados por las tejedoras de Mampuján dice que vienen con temáticas alegres y que tiene como finalidad poder ayudar a las mujeres y jóvenes que se han visto afectados por la crisis económica. Señaló que pronto estará disponible la página web donde las personas los podrán comprar.