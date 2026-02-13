Colombia formaliza su intención de unirse a la coalición europea contra el crimen organizado

Colombia

Colombia formalizó su intención de vincularse a la Coalición de Países Europeos contra el Crimen Grave y Organizado, una alianza integrada por siete naciones del continente que busca fortalecer la cooperación internacional frente al narcotráfico.

El anuncio se dio en el marco de la agenda internacional que adelanta en Europa el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien sostuvo reuniones en París junto al embajador de Colombia en Francia, Alfonso Prada.

¿Qué naciones hacen parte de la coalición?

La coalición europea está conformada por Bélgica, España, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y Suecia. Según lo expuesto por el Gobierno colombiano, la intención de integrarse como aliado estratégico es compartir información de inteligencia para desmantelar redes dedicadas principalmente al narcotráfico y al lavado de activos, tanto en Europa como en América Latina.

Enlace policial en Francia

En el marco de la visita, el ministro Sánchez firmó con la ministra Amélie de Montchalin un acuerdo técnico para designar a un oficial de la Policía Nacional de Colombia como enlace permanente ante autoridades aduaneras francesas. Esta figura facilitará el intercambio de información y la coordinación operativa para combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

Cooperación en seguridad digital y lucha contra el terrorismo

Durante los encuentros también se avanzó en diálogos con la agencia VIGINUM, entidad encargada de la vigilancia y protección contra injerencias digitales en Francia.

En ese sentido, Colombia busca fortalecer sus capacidades para detectar y contrarrestar campañas de desinformación y amenazas híbridas, con el objetivo de construir un “escudo digital” que proteja la estabilidad institucional.

Finalmente, Colombia puso a disposición de la Unión Europea, a través de Francia, sus capacidades militares y policiales en la lucha contra el terrorismo. El país ofreció cooperación en investigación criminal, inteligencia, técnicas y procedimientos operacionales, así como entrenamiento e intercambio de experiencias, áreas en las que ha sido referente regional.