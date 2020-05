Rebelión de las canas: ¿Fin del aislamiento para los mayores de 70 años?

En Hora 20, la rebelión de las canas se toma el programa. Panelistas hablaron de las implicaciones del encierro y del aislamiento de los mayores de 70 años; de los motivos de lo que ha sido llamado “la rebelión de las canas” y de un llamado a desobediencia civil por parte de distintos sectores.

La rebelión de las canas ha hecho eco en Colombia, esto debido la imposición de medidas que han sido denominadas autoritarias, violadoras de derechos como la libre circulación o a la igualdad. Los anuncios de esta semana, para muchos fueron la gota que rebozó el baso. Pues el aislamiento para los mayores de 70 años se extendió hasta el 31 de agosto, con lo que deberían estar encerrados durante más de cinco meses. Además, se les abrió un espacio de media hora, tres veces a la semana para salir; lo que para muchos ha sido catalogado como una burla, por un gobierno que hasta los graduó a todos de “abuelitos.” Debate que abrió el periodista Daniel Samper Pizano, en su columna, al plantear que el presidente Duque refleja la actitud de una sociedad egoísta.

Aunque la mayoría de estas medidas han sido tomadas con bases científicas y centros de estudio como el Imperial College insisten en que los mayores de 70 deben permanecer en aislamiento obligatorio, por el alto riesgo de contagio que pueden significar; estas medidas no dejan de ser discriminatorias, irrespetuosas y envían un mensaje de que los viejos no le sirven a la sociedad. En Colombia las cifras de contagio en mayores de 70 rondan el 50 por ciento del total. Y en el caso de las muertes, está cercano al 10 por ciento.

Además, de la ofensa que significa el hecho de no tratarlos como iguales y relegarlos a una esquina de la sociedad; estas medidas no han considerado los efectos en la salud mental y afectaciones a estas personas. Se estima que el 9 por ciento de la población colombiana está por encima de los 65 años y que, de ese porcentaje, la décima parte vive solos. Esto fuera de las realidades económicas, ya que se estima que el 70 por ciento de este grupo de población no tiene acceso a pensión, lo que quiere decir que 1 de cada 3 vive del sustento diario, del trabajo o de la ayuda de sus familiares.

Ante la ofensiva infantilización a los mayores, y de tratarlos como poco activos e irresponsables; ya se han visto algunos movimientos en el país para intentar tumbar esas medidas o llamar a la desobediencia civil. Por ejemplo, el técnico de fútbol, Julio Comesaña interpuso una tutela, ya que considera que le están violando sus derechos a la dignidad humana, salud mental, trabajo, igualdad y hasta la libertad de escoger, ante las medidas represivas que ha decretado el gobierno.

En el mundo la rebelión de las canas también ha sido una constante. En España, un reconocido político impulsó un programa para recoger 75 mil firmas con el fin de tumbar los decretos para que los mayores puedan salir; hasta el momento van más de 55 mil. En Francia, donde el movimiento tiene su génesis, distintos sectores políticos y económicos hiciera todo lo posible para tumbar esas medidas de aislamiento. En el Reino Unido también hay polémica en la materia, al punto que, hasta el padre del primer ministro, Boris Johnson le ha dicho que por favor lo deje pasar su cumpleaños sin cuarentena. En Alemania, donde la posición siempre ha estado clara, la canciller Ángela Merkel dijo “aislar a los ancianos para recuperar la normalidad tras el coronavirus es éticamente inaceptable.” Un contraste total con lo que han hecho en Colombia.

Frente a la necesidad de que las personas decidan por sí mismas, un artículo de Tim Harford en el Financial Times, plantea la necesidad de buscar alternativas como la de decidir como individuo qué debo hacer y qué es lo más responsable, ante la complejidad de las normas y de la confusión en las personas. Esto con el fin de una ciudadanía responsable “Cuanta más claridad, confianza y solidaridad social haya, más probable es que el voluntariado funcione” concluye el artículo.

Lo que opinan los panelistas

Para Humberto de la Calle, abogado, columnista y excandidato presidencial, lo esencial de esta discusión son varias facetas. “El gobierno combina dos cosas y nos dice que nos va a cuidar, y yo no quiero que me cuide, tengo derecho a hacerme daño, esos hacen parte de la esfera de la autonomía personal. No es que seamos ositos de felpa que nos tengan que cuidar, pero sí debo ser responsables con los demás” opina sobre las medidas y la forma como el Gobierno a tratado a los mayores de 70 años.

Añade que quieren que se les trate como a todos; la generalidad, que si se llega al hospital y no hay respirador pues tengo que esperar. Además, dice que no deben ser una prioridad. “No nos pueden poner como incapaces de la mano del Estado con estas acciones. Ningún sistema de salud garantiza el 100%, pero que no se corte a partir de la edad” concluye sobre el tema.

Según Florence Thomas, psicóloga, columnista y académica, esta especie de “arresto domiciliario” es insólito, y dice que al gobierno se le olvida que ellos son pensantes y activos. También dice que el hecho de llamar “abuelitos” a los mayores no es adecuado, que se cae en la infantilización y en la discriminación, que prefiere el uso del concepto de “viejo.”

Agrega que medidas que se están tomando hoy son el resultado de un pobre sistema de salud, el miedo es que no haya suficiente UCI. “Debemos decir cómo queremos morir y creo que somos responsables y que si hay una posibilidad a esta edad, es la posibilidad de decidir si queremos vivir o morir” señaló frente a la posibilidad de desarrollar las libertades individuales. Por último, dice que este debate no ha generado cambios de fondo en los asesores de Gobierno y del presidente “en lo único que ha cambiado, es que ya no nos dice abuelitos.”

Hernán Peláez, periodista y columnista, opina que en los últimos días se ha creado un factor de desconfianza hacia la ciudadanía; usa el ejemplo del alcalde de Cali sin tapabocas o de la manera como el Gobierno ha movido las fechas para poner fin al aislamiento obligatorio. También piensa que el Gobierno debe ser más claro con las decisiones que toma y que el presidente diga cuáles son los asesores que trabajan con él y con quienes toma decisiones. “Los adultos como nosotros somos conscientes de los riesgos, sabemos los protocolos y el uso que se les debe dar; si uno sale, es bajo su riesgo y responsabilidad” comenta sobre el confinamiento para mayores de 70 años.

Por último, dice que para el Estado los pensionados sí sirven a la hora de quitarles un porcentaje de sus ingresos para aportar en la financiación de todo lo relacionado con la emergencia por el COVID-19; pero que para otros asuntos esos mismos pensionados, no sirven para nada.

Moisés Wasserman, exrector de la Universidad Nacional, académico y columnista, comenta que una cosa es hablar de este asunto desde el privilegio y otra desde las personas que tienen que salir a diario a conseguir el sustento para poder sobrevivir. Apunta que uno de los argumentos que se deben desmaquillar es el planteado por el gobierno cuando dice que extiende el confinamiento para protegerlos “lo dicen como si nos hicieran un favor, cuando algunos de nosotros podemos decidir si queremos o no ser protegidos y nos dicen que ocuparemos puestos en las UCI. Eso es un poco sumar una ofensa a la otra, lo que nos dicen no es que nos protegen, lo que quieren es que no ocupemos espacio en las UCI. Así las cosas, se ven distintas.”

Otro de los argumentos del gobierno que confronta es la idea de mantener más tiempo el aislamiento para ganar tiempo, pero dice que es poco lo que se ha logrado en infraestructura o en tener más tecnología para enfrentar la pandemia.

Daniel Samper Pizano, periodista, escritor y columnista, opina que uno de los puntos que se deben poner sobre la mesa es que los viejos no se mueren de viejos; el problema es que los viejos pobres mueren de pobres, no de viejos. Otro de los puntos que toca es la discriminación, ya que opina que esta se da porque existe la impresión de que los ancianos ni consumen ni producen.

“Quiero saber quién asesora al gobierno: juristas, gerontólogos, expertos. Detrás del “abuelito” hay una cosa autoritaria que es compleja; sobre qué base, cual es la base social, cuál es la base legal. Con quién habla el gobierno para tomar estas decisiones. No han tenido la delicadeza de reunirse con personas de confianza de más de 70 para saber ellos qué opinan.”

Por último, hace referencia al hecho de que en antiguas civilizaciones; los indígenas y en culturas orientales, los mayores son tratados con respeto y es aprovechado todo su conocimiento, son sabios, tienen experiencia y son menos egoístas. Pero señala que en Colombia cada vez se piensa más que los ancianos son para guardar.