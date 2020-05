Aislamiento obligatorio: ¿Cuáles deben ser las nuevas fases?

En Hora 20 analizamos las últimas medidas del gobierno nacional sobre la extensión del aislamiento obligatorio hasta el 1 de julio. También se debatió sobre la llegada de militares estadounidenses a Colombia. Por último, una propuesta en el Senado que busca beneficiar a nueve millones de hogares.

A pesar de que se esperaba que a partir del 1 de junio el país empezara una nueva etapa de desconfinamiento con el “aislamiento inteligente” y con la flexibilización de más sectores de la economía y de la posibilidad de que más niños, adolescentes y adultos mayores de 70 puedan salir a dar un respiro; esta tarde se anunció que no todo el país dará el siguiente paso y que el aislamiento obligatorio se se prolongará hasta el 30 de junio.

Uno de estos casos es el de Bogotá, pues la alcaldesa Claudia López, publicó una carta del ministro de Salud al ministerio del Interior en el que se indica que el aislamiento obligatorio se extenderá en la capital hasta el próximo 15 de junio, que se tomaran medidas como el aumento en el número de pruebas y en establecer un cerco epidemiológico. En Bogotá donde la capacidad de camas UCI está cercana al 44 por ciento y que el transporte público ha estado cerca al límite, no se podrá avanzar con la reactivación de la economía, esto significa que los procesos de reapertura de centros comerciales, comercio y peluquerías podrían quedar detenidos.

En ciudades como Cali, Cartagena y Leticia el aislamiento también será hasta el 14 de junio. En Atlántico, la gobernadora dijo que el aislamiento se extenderá hasta el 7 de junio, ya que temen un colapso en el sistema hospitalario por un aumento en promedio de casos de COVID-19 de 45 por día y por estar recibiendo pacientes que son trasladados desde Cartagena. Alcaldes de ciudades como Tumaco y Buenaventura también han expresado la voluntad de continuar con el aislamiento y extender medidas como el toque de queda y la ley seca.

Estas distintas medias de desconfinamiento han confundido a los ciudadanos que no tienen claro cuáles son las medidas o los sectores que sí pueden salir a trabajar o poder pasar más tiempo en las calles… esto debido a que en otras ciudades la flexibilización del aislamiento continuará; así como la prolongación de la restricción de movilidad para los mayores de 70 años hasta el 31 de agosto.

Lo que opinan los panelistas

Paca Zuleta, directora de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, considera que la situación que el mundo está viviendo es compleja y que a pesar de que se han tenido avances en el plano médico, las personas y los gobiernos siguen sin saber mucho sobre la manera cómo se deben abordar los confinamientos o el control social. Opina que es importante ser flexibles con las ideas y con lo que se vaya conociendo poco a poco, pero le preocupa que seguir limitando las libertades individuales tiene un gran costo para la sociedad. “Creo que la gente está llegando a un límite. Llega un punto en el que la gente tiene que salir, así no pueda, va a buscar la forma, la gente tiene que socializar.” Frente a este tema, señaló que es importante que los gobiernos y administraciones locales se deben preocupar por enviar mensajes cortos y claros sobre el autocuidado y la pedagogía frente a las formas de autocuidado y de uso de elementos como el tapabocas.

Frente a propuestas como la de una renta básica, opina que le preocupa que al país se le olvida que se debe mantener la financiación del gasto público. Agrega que se debe hacer una revisión juiciosa de las finanzas “me da susto que se siga haciendo una colcha de retazos con la hacienda pública; la coyuntura es mala, los precios del petróleo van a generar que no tengamos altos ingresos; el régimen tributario tampoco es óptimo y tenemos que ver cómo se financia el aparato estatal” concluyó frente a este tema.

Francisco Miranda, director de Portafolio, expuso que hay que atender las razones por la cuáles se toman estas decisiones, entre estas están las razones epidemiológicas que, a pesar de haber tenido medidas estrictas desde el 25 de marzo, hoy la realidad en algunas partes del país es más compleja. Añadió que las medidas sanitarias se están tomando con un sentido lógico, pero que hay una combinación de factores en ciudades como Bogotá, Cali, Cartagena y Leticia, donde las dinámicas han sido distintas, los factores no se han ajustado y, por lo tanto, es necesario que el aislamiento se prolongue. Sin embargo, dice que este tipo de decisiones tienen un costo importante para los ciudadanos, por lo que es importante empoderar a gobernantes locales para que envíen mensajes claros a la ciudadanía.

En cuanto a la llegada de tropas de Estados Unidos a Colombia, dice que estos ejercicios están enmarcados en acuerdos de cooperación. Pero cree que este tipo de polémicas que se generan deben ser mejor manejadas con el gobierno aun cuando hay una tensa relación en la frontera con Venezuela, por lo que concluye que la información que se le entregue a la ciudadanía debe ser a qué vienen, con que objetivo, con el fin de que las personas entiendan cuál es el fin de esos espacios de colaboración multilateral.

Roy Barreras, senador de la república, opina que en el país hoy ya no hay cuarentena, que son más de 12 millones las personas autorizadas para salir y 43 las excepciones en el último decreto. También considera que el control de los horarios de salida de menores de edad y mayores de 70 años es muy difícil de controlar, por lo que opina que hoy casi todo el mundo puede salir sin ningún problema. Con el hecho de tener tantas personas volviendo a la normalidad y a sus trabajos, señala que la única salida en este momento es cuidar a las personas que están en la calle, garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad y controlando las personas que están contagiadas o han estado en riesgo a través de desarrollo tecnológico.

Sobre la polémica por la llegada de tropas estadounidenses para desarrollar labores de cooperación en Colombia, dijo que “el solo hecho de la llegada de las tropas y que sea anunciado por la embajada y no por el gobierno es una ofensa a la soberanía y al país.” También expresó que la información sobre la llegada de esos militares no es clara por lo que se pregunta qué vienen a enseñar y cuáles son las tareas de capacitación. Agrega que en esta lucha antidrogas Colombia ha puesto siempre los muertos y que este es un capítulo más de una lucha que ha sido fracasada y que el retroceso a buscar una forma de legalizar las drogas con el fin de acabar con el flagelo y los muertos que pone en narcotráfico.

José Miguel Santamaría, miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, apunta que el daño al aparato productivo con los 30 días más de aislamiento obligatorio es aterrador y que serán muchas las empresas las que no podrán levantarse de esta situación. También dice que es inaceptable que “dictadorzuelos” en pequeños municipios no permitan la apertura de la economía, cuando no tienen ni un solo caso confirmado de coronavirus.

Frente a la llega de tropas de Estados Unidos, dice que el narcotráfico es un cáncer que se debe combatir y que toda ayuda debe ser bien recibida. Agrega que este hecho se ha magnificado y que estos militares no vienen a desarrollar operaciones como sí lo hacen en otros países. Frente a la legalización de las drogas dice que es una discusión que se viene dando desde hace más de 40 años y cada vez está más lejana la posibilidad de que sea una realidad, y que mientras tanto ese flagelo se debe combatir.