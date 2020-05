¿Cómo le ha ido al Fiscal General en sus primeros 100 días?

Después de la entrevista con el Fisal General, pasamos a analizar con el panel de expertos juristas los primeros 100 días de Francisco Barbosa como Fiscal General de la Nación, entidad que cuenta con más de 23 mil funcionarios y que durante esos primeros poco más de tres meses ha tenido en sus manos cambios claves dentro del ente acusador, hacer que las necesidades en materia de justicia penal sean cercanas a las personas; así como el avance en la investigación de escándalos de magnitud internacional como lo es Odebrecht.

También ha tenido la función de investigar otros casos polémicos como la relación de José “Ñeñe” Hernández y la campaña de Iván Duque en la costa Caribe; los perfilamientos desde la inteligencia militar; sostener una buena relación con la Jurisdicción Especial para la Paz. Además, una pandemia de por medio que ha llevado a la suspensión de términos judiciales y a la creación de un Grupo de Tarea Especial con los órganos de control del Estado. También un fiscal criticado por su cercanía con el presidente Duque.

Lo que dicen los panelistas

Francisco Bernate, abogado, profesor universitario, presidente del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, considera que las actuaciones del Fiscal se han visto restringidas por la pandemia del COVID-19 y dice que estos primeros 100 días no con como cualquier otro periodo. Frente a los aciertos opina que mensaje de llevar al ente a los territorios es positivo.

Considera que uno de los grandes retos que tiene Barbosa es la congestión que hay al interior del sistema de justicia, que venía con problemas, pero que se profundizó debido a la pandemia y al aislamiento obligatorio. Por lo que opina que desgastar la administración de justicia como en la indagación preliminar a Claudia López por violar la cuarentena no es acertado, así como no lo es judicializar la pandemia.

Francisco José Sintura, abobado, profesor universitario y exvicefiscal, aclaró que de esos 100 días de mandato que Barbosa, el 70 por ciento de la justicia ha estado paralizada. Agrega que además de ese problema, el problema tiene un gran número de casos acumulados actuales y de pasadas administraciones, así como un alto número de expedientes sin tramitar. Por lo tanto, opina que uno de los grandes retos y esfuerzos que se debe hacer con las fiscalías delegadas es tener planes para descongestionar la justicia y atender ese atraso.

Frente al pedido de varios sectores políticos para que Barbosa se declare impedido, dijo “El Fiscal es el feje de una entidad, no es un delegado. El tema piramidal, la autonomía de fiscales no están autónoma. Pero no hay circunstancia par aun impedimento, esto es de ley, no es un tema político. La ley no dice que haber sido subalterno o compañero de estudio del presidente implique que su directriz esté comprometida. Esa circunstancia no está contemplada, debe ser manifiesta.”

Frente a los instrumentos de la justicia negociada, dice que son necesarios para romper el anillo de silencio en las organizaciones criminales y de corrupción. Agrega que es un mecanismo que se debe manejar muy bien y con justificación.

Julio Andrés Sampedro, exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana, opina que la Fiscalía ha estado a la altura de la coyuntura del país y que este como abogado de la gente y de la sociedad ha hecho gala de ese poder ya que se ha apodera como un abogado de la sociedad colombiana. Además, opina que medir los desaciertos con 60 días que lleva el país de suspensión de la justicia es complejo, pero considera que tiene retos fundamentales en materia de justicia restaurativa.

Frente a los impedimentos de Barbosa, dice que desde que se creo el Sistema Penal Acusatorio y con la Constitución de 1991, se pensó en la manera como debe ser la elección del fiscal. Agrega que siempre ha pensado que ese cargo debe estar adscrito al Ejecutivo, como ejecutor de la política criminal. “Hoy el Fiscal es independiendo del gobierno y del presidente por su naturaleza constitucional.”

Darío Bazzani, abogado y especialista en derecho penal, Considera que es pronto para hacer un balance sobre la gestión de Barbosa, pero piensa que el archivo de 190 procesos es un cambio positivo en la administración de justicia. Otro de los aciertos que ve de la gestión del Fiscal General es llegar con más fiscales a los rincones del país y celebra la articulación que existe entre las distintas “ÍAS” para combatir la corrupción, espera que este trabajo conjunto se mantenga en la prevención, control y sanción.

Agrega que ha sido un defensor de las alternativas como los principios de oportunidad o preacuerdos. Dice que no hay otra forma de dar celeridad y es dar celeridad para que no todo lo que llegue a la Fiscalía se vaya a juicio. Señala que no está de acuerdo con que se restrinjan los preacuerdos y recuerda que la mayoría de las condenas hoy en el país son vía preacuerdo o aceptación de cargos.