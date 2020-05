"Siempre estuvieron las ganas de conciliar": Piedrahita sobre su salario

El lateral del Junior de Barranquilla, Marlon Piedrahita, fue uno de los invitados en el VBar Caracol, donde habló acerca de su reajuste salarial con el equipo, el regreso de la Liga Colombiana y el protocolo de salubridad presentado por la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Uno de los temas con el que han tenido que lidiar varios clubes en Colombia es la reducción de los salarios de los jugadores a raiz del COVID-19. Respecto a ello, Piedrahita afirmó que pudo arreglar con el equipo: "Por encima de todo, siempre estuvieron las ganas de conciliar y ser solidario con el club. No puedo exigirle al club algo que no me puede dar. Simplemente hice un par de observaciones. Gracias a Dios ya se llegó a un buen final".

En cuanto al regreso de la Liga Colombiana, el lateral precisó que le "encantaría volver a jugar", sin embargo, entiende que "si se termina el torneo actual o no es irrelevante", puesto que lo más importante es volver a las canchas cuando la situación sanitaria lo permita. Aún así fue claro en que, más allá de regresar a competencia, "hasta que no salga la vacuna va a existir el riesgo".

Finalmente, refiriéndose al protocolo de salubridad creado por la Dimayor y la FCF que, al menos desde su conocimiento, a los jugadores no se les consultó respecto a ninguno de los puntos del documento. No obstante, tampoco se extrañó: "No existe una buena relación entre la Agremiación y la Dimayor, entonces era normal que a la hora de elaborar el protocolo no tuvieran en cuenta a la Agremiación", concluyó.