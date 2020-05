Millonarios sigue con buen paso en la eLiga Dimayor

Millonarios jugó su segundo partido de la eLiga Dimayor donde los equipos del fútbol profesional colombiano se miden en un torneo de FIFA 20. El encargado de representar al equipo 'embajador' es el juvenil Andrés Llinas, quien ya suma dos victorias en dos apariciones. Por su parte Edison López jugó su primer partido tras descansar en la Fecha 1.

El partido terminó 4-1 donde la figura del encuentro fue el costarricence Jose Guillero 'el Tico' Ortiz. El primer tanto del partido llegó en el primer tanto del partido minutos antes del fin de la primera parte para Millonarios. Luego en el segundo tiempo ampliarla la ventaja previo al descuento del equipo envigadeño.

El primer partido de la jornada, también del grupo C fue protagonizado por Once Caldas y Atlético Bucaramanga. Elvis Mosquera del equipo 'blanco blanco' se sacudió de la derrota que sufrió en la primera fecha y se impuso 3-1 ante Ever Valencia.

Así las cosas Millonarios es líder de su grupo con seis puntos y seguido por Unión Magdalena con tres puntos y un partido por la fecha de descanso con la que cumplió.