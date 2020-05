"El COVID-19 le da un golpe al fútbol, nos tenían en un pedestal muy alto"

La propagación del COVID-19 ha ocasionado que muchos clubes, tanto en Colombia como en el mundo, se enfrenten a una gran crisis económica producida por el parón de las competiciones. Acorde a Ever Valencia, jugador del Atlético Bucaramanga invitado en el VBar Caracol, la pandemia ‘bajó de un pedestal’ al fútbol.

Según explicó Valencia, el deporte no será como lo conocíamos antes de que surgiera la pandemia, y los jugadores deberán adaptarse a ello: "La vida no va a ser igual. En el deporte no van a haber sueldos iguales. Esta pandemia le da un golpe al fútbol, nos tenían en un pedestal muy alto", precisó.

Respecto a los problemas que el Bucaramanga venía enfrentando con su plantilla para llegar a un acuerdo salarial, el volante aseguró que esperan llegar a soluciones colectivas, y no de manera separada:

"Estamos en conversación con la parte administrativa del club para llegar a un acuerdo sobre el tema de salarios. (...) Los jugadores tomamos la decisión de hacer un acuerdo grupal, no individual. O todos lo mismo o ninguno", aclaró.

Recientemente el presidente del club ‘Leopardo’, Óscar Upegui, aseveró en diálogo con El Alargue Caracol que ha escuchado las propuestas de los jugadores, sin embargo, según él, "no hay plata", y por lo tanto, "estamos dándoles a cada uno de los jugadores lo que nosotros creemos, entendemos y podemos cumplirles en este momento".