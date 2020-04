Fin del estado de emergencia: ¿Qué sigue para el país?

En Hora 20 nos concentramos en analizar qué ha dejado hasta el momento la declaratoria de “estado de emergencia”, el alcance, efectividad y uso de los decretos hasta el momento. También miramos qué pasa en Estados Unidos y las últimas movidas de Donald Trump al retirar el financiamiento a la OMS. Por último, una opinión de una propuesta realizada por el Centro Democrático que consiste en recortar el congreso.

La secretaria jurídica de presidencia, Clara María González, explicó que el presidente de la República no planea extender el “estado de emergencia económico y social” que fue decretado el pasado 17 de marzo. Y señaló que este decreto perdió vigencia desde el miércoles 15 de abril.

El presidente Duque firmó el decreto 417 el pasado 17 de marzo, en el cual se reglamentaba un “estado de emergencia económico, social y sanitario” para poder enfrentar la crisis generada por el coronavirus en el país. Este hecho le permitió tener facultad legislativa y poder expedir decretos con fuerza de ley. En las últimas horas fueron expedidos 20 decretos, los cuales se suponen deberían estar ya reglamentados.

El estado de emergencia tenía una vigencia de 30 días los cuales se cumplían este 17 de abril y podría ser prorrogado hasta por 90 días presentando razones distintas a las de la primera instancia o apelando a que faltó implementar medidas.

En el marco de la emergencia económica se estima que el gobierno expidió 72 decretos; entre los cuales están los subsidios para las personas más vulnerables; los apoyos económicos y líneas de crédito a las empresas y mipymes; el paso de 20.000 pensiones a través de Colpensiones; la excarcelación de 4.000 presos para evitar el contagio en cárceles; congelar los aportes a pensión; ayudas y beneficios al sector de la salud; exenciones de impuestos; eliminación de IVA en 211 elementos médicos; cambios en los cánones de arrendamiento, entre otros.

Con los decretos expedidos con fuerza de ley se espera que se beneficie a más de 9 millones de personas vulnerables; se logre el rescate y el flujo de caja en las empresas del país; así como el fortalecimiento de la industria nacional y la contención del virus a través de medidas sanitarias. Según la constitución estos decretos dejarán de regir al término de la siguiente vigencia fiscal, a menos que el congreso durante el año siguiente, les otorgue carácter permanente.

Ante la cascada de decretos que se han expedido en el último mes; la Corte Constitucional ya tiene en estudio 26 decretos para determinar que lo que se ha expedido esté acorde a la ley y normas constitucionales. En las últimas horas recibió 20 decretos más que pronto serán asignados a los magistrados.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda: Politóloga, docente, columnista y analista política, considera que todos los gobiernos están en un escenario desconocido y que se necesita la excepción para tomar este tipo de medidas de contención. “Es tratar de utilizar esta suerte de excepción económica para ayudar a los que tienen una situación muy difícil” advierte Borda. Apunta que hay un intento intento de controlar la situación y le parece que les ha apostado a distintos sectores como el empresarial y consolidación de subsidios, no con el nivel de eficacia que el país quisiera ver, pero agrega que esto es un problema estructural del Estado.

En cuanto a la decisión tomada por Donald Trump de suspender la financiación a la OMS, considera que esto corresponde a un cálculo político desafortunado, que consiste en transferir la culpa de la mala gestión y respuesta del sistema de salud de EE.UU a la OMS. Añade que esta decisión le hace un gran daño a la organización, ya que es un momento clave para que esta reciba ayuda económica de los Estados. “No se puede desbaratar una organización en plena crisis y quitarles la ayuda financiera es un acto de mala fe” concluye.

Camilo Granada, ex alto consejero de comunicaciones de presidencia. consultor independiente y columnista en Semana.com, advierte que no está de acuerdo con que no se prorrogue el estado de emergencia, dice que vamos a necesitar medidas adicionales para proteger economía y a los más pobres. Añadiendo que si el gobierno decide tramitar todo por la vía ordinaria del congreso esto nos va a tomar mucho tiempo, el cual es necesario recortar en momento de emergencia como el que estamos viviendo.

Frente a la situación de Trump y la OMS, considera que los mensajes que ha enviado Estados Unidos son contradictorios, pero señala que es un verdad el hecho de que China haya ocultado información relevante cuando el virus apareció en Wuhan. Su punto central está en el fracaso de los esquemas multilaterales como la ONU, BM, FMI y BID, ante la falta de una respuesta eficiente y conjunta por parte de esas organizaciones; su segunda crítica es ante la falta de un liderazgo claro de algunos países para poder enfrentar la crisis.

Fabio Humar, abogado penalista, en primera instancia advierte que estos decretos firmados durante el estado de emergencia tienen control de la Corte Constitucional y señala que los puede declarar inexequibles si se escapa de las razones por las que se decretó el estado de emergencia. Por lo tanto, asegura que es muy probable que en los próximos días algunos decretos que se emitieron durante estos días se declaren inconstitucionales. Añade que las medidas tomadas durante la emergencia económica y social son buenos, pero no descarta que en algunos meses se tenga que volver a recurrir a ese mecanismo de excepcionalidad.

Humar sí aplaude la decisión tomada por Trump ante la OMS y dice que, si ese es el país que más aporta y ellos no ven los resultados claros de esos aportes, lo más lógico es que el apoyo económico sea retirado mientras se determinan las funciones de la organización. Además, dice que el mundo no puede pasar por desapercibido el hecho de que la OMS engavetó un correo enviado por Taiwán alertando en diciembre de un nuevo virus en China.

José Miguel Santamaría, miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI, ante el fin del estado de emergencia considera que esta situación es atípica y que el gobierno hizo lo que pudo sacando los decretos poco a poco. Además, considera que el gobierno ha estado trabajando en dos direcciones: la de salud pública y protección de la vida. Aunque sí considera que hay algunas fallas como la incidencia del sector financiero en la entrega de créditos y de ayudas a las personas, ya que como el sistema como está preparado para atender una emergencia de estas y no tiene la facilidad ni la agilidad para la entrega de créditos, estos trámites pueden durar mucho tiempo.

Considera que los organismos internacionales han demostrado que en muchas ocasiones no funcionan y que finalmente están es repletos de burocracia. En consonancia con la posición del abogado Fabio Humar, también aplaude la decisión tomada por Trump y espera que desde la OMS se empiecen a hacer bien las cosas.